法國千年國寶赴英展出 馬克宏與查爾斯讚兩國情誼

法國總統馬克宏展開為期2天的訪英行程，並與英國國王查爾斯三世一同參觀在倫敦展出的貝葉掛毯，兩人盛讚英法深厚關係，強調兩國歷經數百年共同歷史，仍致力深化雙邊合作。

法新社報導，這件描繪1066年諾曼征服英格蘭的珍貴文物，創作完成近千年來從未離開法國，此次在馬克宏（Emmanuel Macron）力促下首度出借英國。馬克宏夫婦和查爾斯三世（King Charles III）伉儷與英相柏南（Andy Burnham）一同出席大英博物館（BritishMuseum）舉辦的特別慶祝活動。

貝葉掛毯（Bayeux Tapestry）下週將正式對外開放，預計展至明年7月。

馬克宏表示，希望後代能銘記「兩國歷經幾個世紀的共同歷史之後，選擇建立如同這件千年刺繡品絲線般緊密的關係」。查爾斯則以英法雙語致詞，稱這次借展是「珍貴的信任象徵」，尤其是在國與國之間的信任感似乎日益稀缺之際。

查爾斯還說，掛毯中的人物若能看到這場英法聚會，應該感到欣慰，也會樂見這兩個共享基本價值的偉大國家，在歷史洪流中共同繁榮。

柏南7月20日接替施凱爾（Keir Starmer）出任英國首相，馬克宏明天將在唐寧街10號與他會談，成為柏南上任後接待的首位歐洲聯盟（EU）領袖。

對於任期已逐漸步入尾聲的馬克宏而言，這次訪問意義重大。他持續推動「歐洲主權」理念，希望歐洲降低對美國的依賴，並認為即使英國脫離歐盟，英國仍可在歐洲安全與合作中扮演重要角色。

柏南則希望延續前任政府的外交政策，在英國脫歐後強化與歐盟合作，以提振疲弱的經濟。

馬克宏說，儘管英法兩國雖非總是意見一致，但彼此尊重，並對探討各類議題持開放態度，包括推動英國與歐盟關係重新調整等。

馬克宏近10年來一直積極推動貝葉掛毯出借英國，此次展出被視為英國脫歐多年後，兩國修補裂痕的一步。貝葉掛毯7月抵達倫敦，展覽門票已銷售一空。查爾斯觀展後，據悉以法語大讚「精彩絕倫」。