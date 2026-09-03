快訊

MLB／李灝宇對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

聽新聞
0:00 / 0:00

法國千年國寶赴英展出 馬克宏與查爾斯讚兩國情誼

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
馬克宏與英國國王查爾斯三世一同參觀在倫敦展出的貝葉掛毯。 法新社
馬克宏與英國國王查爾斯三世一同參觀在倫敦展出的貝葉掛毯。 法新社

法國總統馬克宏展開為期2天的訪英行程，並與英國國王查爾斯三世一同參觀在倫敦展出的貝葉掛毯，兩人盛讚英法深厚關係，強調兩國歷經數百年共同歷史，仍致力深化雙邊合作。

法新社報導，這件描繪1066年諾曼征服英格蘭的珍貴文物，創作完成近千年來從未離開法國，此次在馬克宏（Emmanuel Macron）力促下首度出借英國。馬克宏夫婦和查爾斯三世（King Charles III）伉儷與英相柏南（Andy Burnham）一同出席大英博物館（BritishMuseum）舉辦的特別慶祝活動。

貝葉掛毯（Bayeux Tapestry）下週將正式對外開放，預計展至明年7月。

馬克宏表示，希望後代能銘記「兩國歷經幾個世紀的共同歷史之後，選擇建立如同這件千年刺繡品絲線般緊密的關係」。查爾斯則以英法雙語致詞，稱這次借展是「珍貴的信任象徵」，尤其是在國與國之間的信任感似乎日益稀缺之際。

查爾斯還說，掛毯中的人物若能看到這場英法聚會，應該感到欣慰，也會樂見這兩個共享基本價值的偉大國家，在歷史洪流中共同繁榮。

柏南7月20日接替施凱爾（Keir Starmer）出任英國首相，馬克宏明天將在唐寧街10號與他會談，成為柏南上任後接待的首位歐洲聯盟（EU）領袖。

對於任期已逐漸步入尾聲的馬克宏而言，這次訪問意義重大。他持續推動「歐洲主權」理念，希望歐洲降低對美國的依賴，並認為即使英國脫離歐盟，英國仍可在歐洲安全與合作中扮演重要角色。

柏南則希望延續前任政府的外交政策，在英國脫歐後強化與歐盟合作，以提振疲弱的經濟。

馬克宏說，儘管英法兩國雖非總是意見一致，但彼此尊重，並對探討各類議題持開放態度，包括推動英國與歐盟關係重新調整等。

馬克宏近10年來一直積極推動貝葉掛毯出借英國，此次展出被視為英國脫歐多年後，兩國修補裂痕的一步。貝葉掛毯7月抵達倫敦，展覽門票已銷售一空。查爾斯觀展後，據悉以法語大讚「精彩絕倫」。

馬克宏 查爾斯 國寶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

哈利王子夫婦搬回英國 川普酸：樂見他們離開美國

江啟臣款宴義大利參院副議長 盼台義有更多文資交流

吳志中：義大利科技實力雄厚 盼雙方續拓展經貿互惠

接見義大利參院副議長 賴總統：民主國家應相互扶持

相關新聞

多人占休息區、放音樂嗆客人 日超市忍無可忍：禁國中生獨自進店

綜合日媒報導，岩手縣奧州市水澤佐倉河的超市「岩手生協 Co-op Aterui」，日前貼出公告，宣布自8月10日起至隔年3月底，全面禁止奧州市轄內所有國中生在無家長或成年人陪同下單獨入店。這項長達近8個月的規定，是該超市自1990年成立以來罕見的首例，起因是大批學生長期在店內造成的嚴重脫序行為。

戰爭早已開始：俄羅斯獨立媒體為何會在烏俄開打前邁向終結

俄羅斯在2012年通過《外國代理人法》時，或許當時的俄羅斯人真的天真地以為，這部法律只會用於對付有外資背景的機構，而沒想到這部法律會在10年內大幅擴大適用範圍，就算不是主要仰賴外國資金營運的機構、甚至可能只是受雇於俄羅斯在地媒體的個別記者，都可能被列為「外國代理人」。

南非青年馬泰可跨萬里赴台求學 盼成台灣南非交流橋梁

台灣大專院校迎來新學年，不少在南非成長的青年跨萬里赴台求學，馬泰可（Gagotheko Matsheka）從5歲接觸中文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。