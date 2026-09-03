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北海道議員農場淪「現代奴隸營」 移工遭鐵棒痛毆、苛扣工資

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道京極町農業法人「M&T AGURI」驚傳虐待外籍移工醜聞。 示意圖／Pakutaso
北海道京極町農業法人「M&T AGURI」驚傳虐待外籍移工醜聞。 示意圖／Pakutaso

日本北海道京極町農業法人「M&T AGURI」驚傳虐待外籍移工醜聞。該農場由當地一名60多歲的現任町議會議員及其次子實際掌控，持有合法「特定技能」簽證的緬甸籍移工，在工作期間慘遭長期肢體暴力、言語羞辱與苛扣工資。據日媒HBC北海道放送報導，在「札幌地區勞動組合」全力介入營救下，日前成功將2名20多歲的緬甸籍男性救出，揭露這起地方民代涉入的現代奴隸黑幕。

獲救的20歲青年Y與23歲青年Z透露，農場管理人員平時以「11號」等編號呼喚移工。次子甚至多次持金屬除草用具毆打其頭部與腿部，還藉口農作車輛漏油，強逼兩人賠償15萬日圓（約台幣3萬元），且硬生生從微薄月薪中強扣4萬日圓現金（約台幣8千元），所以該月實際拿到的薪水僅有5萬多日圓（約台幣1萬元）。不僅如此，移工每月繳交2萬日圓（約台幣4千元）租金，卻只能住在老鼠橫行、環境髒亂不堪的宿舍中。

根據工會與支援團體調查，該農場先後已有6名男女移工不堪凌虐逃出。移工們指控，因剛到日本時日語不流利，經常遭到管理人員拳打腳踢，女性移工甚至遭性騷擾，並長年承受被威脅遣返的精神壓力。令人震驚的是，該農場所在同一登記地址的另一家農業法人，早在2022年就曾因嚴重侵犯技能實習生人權，遭到日本厚生勞動省撤銷實習計畫認可，如今疑似改頭換面繼續引進特定技能移工並重蹈覆轍。

目前6名獲救移工已由札幌市內的收容機構妥善安置，工會正積極協助他們向札幌出入國管理局陳述受害事實，並要求農場立即返還不當徵收的薪資，同時針對暴力與騷擾行為研議正式提出刑事訴訟。面對指控，涉案的農業法人僅低調回應「內部正在調查」。由於該農場目前仍有約30名外籍勞工留置工作，工會除公開籌措已逃出移工的生活與行政規費外，亦疾呼官方應全面介入清查，遏止血汗農場繼續侵害移工人權。

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