日本頂級種苗外流！狂種麝香葡萄害價崩 陸業者轉向白草莓：你要的我都有

日本頂級水果品種外流的問題越演越烈。以「晴王麝香葡萄」為例，中國大陸農民爭相搶種使種植面積暴增逾十倍、達日本三十倍，最後在2022年因供過於求引起價格崩跌。據日媒President Online報導，中國消費者對日本高價水果趨之若鶩，主因在於講求體面的送禮文化，昂貴稀有的舶來品能彰顯對受贈者的重視。現在葡萄無法獲取暴利的情況下，中國業者隨即鎖定下一個搖錢樹：日本高級白草莓「天使之實」、「初戀香氣」與柑橘。

這些受日本法律嚴格保護的種苗會外流，大多是在日人士或留學生從Mercari、Yahoo拍賣等平台購買後，藉虛報國際郵件品項，或由專人以行李夾帶走私至中國。在文化心態上，中國過去為解決龐大人口溫飽，長期將優良種苗視為增產抗飢的「公共財」，加上過去有迅速模仿國外技術致富的成功經驗，使許多農民與業者缺乏侵犯智慧財產權的罪惡感，深信「好品種就該大家一起種」，完全無視日本的法律。

日媒記者大熊杜夫實際接觸浙江金華的苗木業者，對方不僅大肆販售「愛媛28號」等柑橘種苗，更直言「所有日本品種我都有」。當記者探詢草莓苗時，業者直言「只做批發、不賣散客」，顯示其背後是對接商業農戶的大規模產業鏈。更驚人的是，被問及進貨管道時，業者理所當然地宣稱「有專門的農業部門從日本引進種苗研發改良」。這顯示日本種苗一旦流入，可能經由具一定規模的機構研究及複製繁殖，非單純個人的零星轉賣。

面對龐大的複製產業鏈，日本在保護農產品上陷入被動苦戰。最大瓶頸在於海外品種登錄程序極為繁瑣，不僅各國必須逐一申請、耗資甚鉅，審核期更長達數年。在完成複雜的行政程序前，複製網絡早已大量繁殖，事後根本無法追溯禁止或索賠。日本立足於「性善說」的法制體系，完全趕不上不擇手段快速變現的速度。即使日本近期修法，加強在品種登錄前即可攔截銷毀，如何跨海防堵種苗遭盜仍是一大考驗。