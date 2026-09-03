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多人占休息區、放音樂嗆客人 日超市忍無可忍：禁國中生獨自進店
綜合日媒報導，岩手縣奧州市水澤佐倉河的超市「岩手生協 Coop Aterui」，日前貼出公告，宣布自8月10日起至隔年3月底，全面禁止奧州市轄內所有國中生在無家長或成年人陪同下單獨入店。這項長達近8個月的規定，是該超市自1990年成立以來罕見的首例，起因是大批學生長期在店內造成的嚴重脫序行為。
業者表示，從去年夏天起，每逢假日便有數十名國中生佔據2樓休息區，集體坐在走道地面、大聲放音樂，甚至在電扶梯上奔跑嬉鬧。當來店購物的客人上前勸阻時，竟反遭學生惡言辱罵。因多次通報警方仍不見改善，且現場難以逐一辨識個別學生身分與所屬學校，為顧及賣場安全與預防嚴重衝突，業者在知會市內7所國中及市教育委員會後，做出這項「無奈的選擇」。
禁令曝光後引起日本網友熱烈討論，輿論幾乎一面倒力挺店家處置。不少網友直言，即使是國中生也不該姑息，既然警察巡邏都無效，這些行為早已構成犯罪，店家應直接調閱監視器送交各校指認重罰，並痛批「教導孩子別給他人添麻煩是社會責任」，質疑教育委員會宣稱的協助輔導根本只是毫無作為的官腔回應。
另有網友感嘆類似亂象早已遍及全日本，無奈指出如今動輒將長輩嚴厲斥責貼上「虐待」標籤，導致願意出面管教的成年人銳減，反而助長青少年蔑視大人的歪風，令人憂心日本未來秩序。對此，業者強調若此現象改善會考慮提早解除禁令。
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