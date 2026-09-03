南非青年馬泰可跨萬里赴台求學 盼成台灣南非交流橋梁

台灣大專院校迎來新學年，不少在南非成長的青年跨萬里赴台求學，馬泰可（Gagotheko Matsheka）從5歲接觸中文，到赴台取得獎學金就讀，她說，未來希望結合中文與國際企業專業，成為連結台灣與南非交流的橋梁。

4名在南非成長的青年在台灣校園展開新學年，今年9月成為逢甲大學新生，就讀國際企業管理全英語學士學位學程的馬泰可，其求學之路從5歲開始學中文，高中期間曾代表南非參加國際中文比賽，畢業後取得台灣教育部華語文獎學金，在銘傳大學進修華語。

她接受中央社訪問表示，從南非教室裡學習的外語，到每天生活使用的語言，赴台後逐漸從先用英文組織想法再翻譯，進步到以中文思考及表達意見。收到逢甲大學錄取通知時，她忍不住落淚，因為這一直是她的目標。

馬泰可形容台灣是「一片充滿可能性的土地」（aland of possibilities），她希望結合中文與國際企業專業，未來在台灣與南非之間扮演連結角色，不只翻譯語言，也跨越2種文化。

從南非斐京華僑公學走向台灣的高巧玲（Lindokuhle Nkoane），高中時將中文作為第二語言，目前就讀東海大學企業管理學系4年級。她回憶，當時到台灣最大的挑戰並非語言，而是第一次長時間離開父母，「第一年我幾乎每天都哭」，因為所有事情都變成要自己決定。

高巧玲表示，商管教育讓她開始觀察台灣如何將科技融入交通、零售與日常服務。她開始思考畢業方向，希望未來將在台累積的商業思維與跨文化經驗運用於職涯。

李明憲（Quon Lee）在南非出生長大，母親是南非人，父親來自台灣，是現任普勒托利亞市（Pretoria）台裔市議員。他說，就讀台大政治學系國際關係組期間，透過台灣的民主社會重新理解南非，也從國際關係角度看到台灣與南非互補的可能，雙方仍有深化合作的空間。

阮筱淇（Chi-Chi Juan）現為國立成功大學醫學系3年級學生，在南非長大的她原希望赴美求學，但父母考量台灣醫療科技環境及陪伴祖父母等因素，希望她能到台灣念書，這也讓她開始思考如何把台灣經驗帶回非洲。

她表示，醫院見習、醫學人文及高齡照護經驗，讓她逐漸理解醫療不只是疾病與治療，也涉及病人自主、家庭與生命尊嚴；尤其在赴捷克參與高齡醫療相關交流後，也對老人醫學、復健及智慧醫療產生興趣，「知識跟資源都是要共享的，這樣才可以幫助到更多人」。

4名在南非成長的青年分別在台攻讀商管、政治及醫學，帶著一股熱忱，跨越近萬公里求學，在專業學習、獨立生活及跨文化交流中拓展視野，也期許將所學與經驗化為連結台灣與南非的力量。