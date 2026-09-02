快訊

玩真的？美商務部長：評估開徵新晶片關稅 赴美設廠可減免

日職／孫易磊平手登板後援2局無失分 最快155公里奪第5次中繼成功

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聽新聞
0:00 / 0:00

民主剛果伊波拉疫情 死亡人數超過3000人

中央社／ 達卡2日綜合外電報導

剛果民主共和國（民主剛果）政府今天公布的資料顯示，伊波拉疫情死亡人數已突破3000人。這波疫情仍持續在東北部擴散，已成為該國歷史上最嚴重的伊波拉疫情

路透社報導，本次疫情是由邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo virus disease, BVD）引發，是民主剛果史上規模最大、死亡人數最多的一次，超越2018至2020年的那場疫情。

官方統計顯示，目前死亡人數已增至3007人，確診病例達6186例。

世界衛生組織（WHO）估計，約有6成死亡病例發生在治療中心以外，凸顯當局難以在患者病歿前及時發現病例個案的困境。

邦迪布焦伊波拉病毒目前尚無獲准使用的疫苗或療法，然而包括牛津大學（University of Oxford）與國際愛滋病疫苗倡議（International AIDS Vaccine Initiative，IAVI）的候選疫苗在內，已有數種疫苗正在研發中。

民主剛果當局近期已開始為第一線醫護人員施打默克公司（Merck）的伊波拉疫苗Ervebo。這款疫苗已獲准用於防範薩伊（Zaire）伊波拉病毒，並被認為可能對邦迪布焦伊波拉病毒有一定程度的交叉保護效果。

伊波拉疫情 疫情 民主剛果 剛果 疫苗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民主剛果伊波拉病例逾6000人 近半確診者病逝

剛果伊波拉史上擴散最快！粉紅兒童棺木大街隨處可見 透明屍袋重建信任

台灣才達C肝消除標準就爆11人群聚！ 國健署：消除不等於「零感染」

病毒不會互相禮讓！專家：同時染新冠、流感、RSV 重症機率大增

相關新聞

愈聊愈糟？AI成青少年傾訴對象 研究揭情緒問題風險幾翻倍

一項針對加拿大近四萬名學生的新研究發現，使用AI聊天機器人尋求情感支持或人際關係建議，與較嚴重的情緒問題有明顯關聯，而且女性、性別多元學生及黑人、原住民族群等受到的關聯更強。

警一查細節愣住…波蘭男亂訂披薩附恐怖威脅 恐關8年

波蘭一名23歲男子涉嫌冒用他人身分，在全國各地隨機訂購數百份披薩，造成多家餐廳鉅額損失。不僅如此，他甚至在訂單中夾帶綁架、縱火與製造車禍等威脅。波蘭中央打擊網路犯罪局（CBZC）近日宣布將他逮捕，男子恐面臨最高八年有期徒刑。

又有台灣登山客出事！44歲男攻富士山突昏倒 履帶車緊急送下山仍不治

日本知名景點富士山驚傳登山意外！一名44歲台灣籍郭姓男子9月1日上午與友人從吉田口五合目出發登山，下午在接近山頂的登山步道上突然倒地，其他登山客發現後立即通報求救，山屋人員緊急出動履帶式運搬車將他送下山，再由救護車送醫搶救，仍宣告不治。日本警方目前正調查詳細死因及事故經過。

巴黎協定防線快要失守！聯合國警告全球暖化程度幾年內突破1.5°C

自各國於2015年簽署「巴黎協定」以來，聯合國一直定期公布報告，揭露全球將暖化程度控制在比工業化前平均氣溫水準高攝氏1.5度（1.5°C）之內的進展。但最新的報告宣告這一時代即將結束，因為全球氣溫上升程度很可能在未來幾年內突破1.5°C。

全球3100條躍動冰川恐致命 亞洲近10萬條急速融化中

尼泊爾與中國西藏交界地帶爆發致命山洪，至今已造成兩國逾千人喪命，專家推測原因是冰河崩塌形成堰塞湖後潰決。科學家警告，全球有超過3100條「躍動冰川」，可能引發洪水與雪崩。亞洲更是有近10萬條冰川正在急速融化中。

全球首位「記者太空人」84歲逝 當年任職日本TBS電視台

1990年成為首位登上太空的日本人，更是全球首位「記者太空人」的前日本東京放送電視台(TBS)記者秋山豐寬，8月26日因下消化道出血去世，享壽84歲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。