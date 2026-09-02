民主剛果伊波拉疫情 死亡人數超過3000人

剛果民主共和國（民主剛果）政府今天公布的資料顯示，伊波拉疫情死亡人數已突破3000人。這波疫情仍持續在東北部擴散，已成為該國歷史上最嚴重的伊波拉疫情。

路透社報導，本次疫情是由邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo virus disease, BVD）引發，是民主剛果史上規模最大、死亡人數最多的一次，超越2018至2020年的那場疫情。

官方統計顯示，目前死亡人數已增至3007人，確診病例達6186例。

世界衛生組織（WHO）估計，約有6成死亡病例發生在治療中心以外，凸顯當局難以在患者病歿前及時發現病例個案的困境。

邦迪布焦伊波拉病毒目前尚無獲准使用的疫苗或療法，然而包括牛津大學（University of Oxford）與國際愛滋病疫苗倡議（International AIDS Vaccine Initiative，IAVI）的候選疫苗在內，已有數種疫苗正在研發中。

民主剛果當局近期已開始為第一線醫護人員施打默克公司（Merck）的伊波拉疫苗Ervebo。這款疫苗已獲准用於防範薩伊（Zaire）伊波拉病毒，並被認為可能對邦迪布焦伊波拉病毒有一定程度的交叉保護效果。