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愈聊愈糟？AI成青少年傾訴對象 研究揭情緒問題風險幾翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
不少年輕人向AI傾訴心情，卻可能因此增加情緒問題風險。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
不少年輕人向AI傾訴心情，卻可能因此增加情緒問題風險。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

一項針對加拿大近四萬名學生的新研究發現，使用AI聊天機器人尋求情感支持或人際關係建議，與較嚴重的情緒問題有明顯關聯，而且女性、性別多元學生及黑人、原住民族群等受到的關聯更強。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項發表於《美國醫學會兒科學》（JAMA Pediatrics）的研究，調查加拿大安大略省近4萬名4至12年級學生。超過21%的學生表示，他們曾將生成式AI用於「情感目的」，例如尋求情緒支持，或詢問朋友、家人相關的問題。

研究發現，將聊天機器人當成情緒支持工具的學生，出現較高程度情緒問題的可能性幾乎是其他學生的兩倍。不過，研究顯示的是兩者之間的關聯，並不能證明使用AI本身就是造成心理問題的原因。

更值得注意的是，這種關聯在女性、性別多元學生，以及黑人、原住民族群和其他有色族群學生身上更加明顯。研究也發現，這些經常向AI尋求情感支持的年輕人，更容易感到孤獨，或覺得自己對其他人「並不重要」。

紐約諾斯韋爾醫療體系的兒童與青少年精神科醫師卡甘德（Consuelo Cagande）並未參與研究，但她直言，青少年開始用AI聊天機器人處理情緒問題「非常令人擔憂」。她指出，AI聊天機器人缺乏完善的安全機制、臨床追蹤與危機處理措施。部分孩子也可能因為害怕遭受他人評價，而選擇對AI傾訴。

專家建議，若青少年使用AI尋求情緒支持，家長應適度陪伴並加強數位素養教育；生成式AI不應成為處理心理困擾的第一求助管道，而應僅作為輔助工具。真正需要協助時，仍應優先尋求醫師、心理健康專業人員、教師或學校輔導老師的支持。

AI 情緒 青少年 聊天機器人

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