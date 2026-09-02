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台灣美食國際巡迴講座東京最終站 馬告刺蔥飄香

中央社／ 東京2日專電

2026年台灣美食國際巡迴講座亞洲1線今天在東京服部學園舉行最終場，台灣原住民主廚江信毅以馬告、刺蔥、樹豆及台灣水果入菜。這趟歷時近一個月，橫跨馬來西亞、韓國及日本的14場巡迴雖面臨食材與設備等挑戰，他仍堅持在每一站呈現道地台灣味。

活動由僑務委員會指導、世界華人工商婦女企管協會（世華）日本分會主辦，並由日本僑界團體、企業等單位協助，邀請名人堂花園大飯店行政總主廚江信毅及主廚助理呂偉嵩赴日，示範「馬告麥片風沙蝦」、「火焰刺蔥手撕烤雞」及「勇士樹豆燉豬蹄排」等料理，運用馬告、刺蔥和樹豆等台灣原住民族特色食材，呈現台灣飲食文化與創新廚藝。

現場另準備以芒果、冬瓜及馬告製作的鮮芒馬告冬瓜凍，以及刈包等餐點，供日本餐飲教育界、僑界及各界嘉賓品嘗，並透過料理講解、廚藝示範及問答交流，介紹台灣食材與辦桌文化。

江信毅接受中央社訪問表示，這次是他首度參加台灣美食國際巡迴講座，從8月7日出發至今近1個月，先後前往馬來西亞、韓國、石垣島及日本多地，總計完成14場活動。

他說，整趟巡迴雖然辛苦，但相當值得，因為不僅能向海外民眾介紹台灣美食及小吃，也能以自己原住民廚師的身分，推廣台灣原住民族的特色食材。

江信毅表示，這次帶到海外介紹的原民食材包括馬告、刺蔥及樹豆等。由於這些食材在國外幾乎買不到，他想盡各種辦法從台灣攜帶至各站，就是希望讓海外民眾實際品嘗，而不只是透過文字或圖片認識。

談到近年重新受到關注的台灣辦桌文化，江信毅表示，飲食文化不能失傳，辦桌也是台灣飲食文化的重要一環，因此仍應持續保存及推廣，讓不同世代及海外民眾了解其中蘊含的人情味與文化特色。

回顧近一個月行程，江信毅表示，要在不同國家呈現真正道地的台灣味，廚師必須具備強大的臨場反應及隨機應變能力。各個場地的廚房設備、器材配置及可取得的食材都不同，巡迴過程遭遇不少困難，但團隊仍逐一克服。

他也提到，每一站的參與者都很多元，包括當地民眾、各國賓客及海外的台灣僑民，大家對台灣料理都相當感興趣，也會主動詢問食材及烹調方式。令他印象最深刻的是，有些僑民已經很久沒有回到台灣，品嘗料理後表示十分懷念「家鄉味」。

世華日本分會會長蕭悧悧致詞表示，很高興能在東京舉辦如此盛大的活動，這場講座的目的，是要向大家介紹台灣的飲食文化，希望民眾透過講座認識台灣食材及料理風味，並誠摯邀請大家親自到台灣旅遊。

駐日副代表周學佑致詞表示，台灣與日本始終彼此關懷，是感情深厚的朋友。在美味的料理面前，只需要一句「真好吃」和臉上的笑容，語言不會成為隔閡，能讓人感到幸福並迅速拉近彼此距離，這正是台灣美食的魅力，期盼藉由飲食文化交流，進一步深化台日情誼。

服部營養專門學校理事服部津貴子致詞時分享與台灣的家庭淵源。她說，祖父母過去曾在台灣生活約5年，祖母在台期間學習台灣料理，回到日本後經常做給家人品嘗。她與兄長服部幸應從小便接觸台灣味，對祖母製作的米粉尤其難忘。

她表示，自己非常喜歡台灣，服部學園多年來也持續安排學生赴台參加料理研修及講座；她本人約造訪台灣10次，這次能再次參與活動並品嘗台灣主廚製作的料理，感到十分高興與榮幸。

服部學園理事長服部吉彥表示，服部營養專門學校與台灣交流密切，不僅安排學生赴台研修，每年也有約5至20名台灣留學生到校就讀。校方並持續在台灣開設專業料理課程，今年已邁入第4年。

他說，料理不僅用來滿足口腹之欲，也是文化、知識及生活素養的重要載體。日本和台灣民眾在全球相對健康長壽，日常飲食也受到歐美醫學及科學界關注，期待台日攜手向世界傳遞飲食文化及健康資訊。

東京 美食 馬來西亞

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