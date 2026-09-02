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警一查細節愣住…波蘭男亂訂披薩附恐怖威脅 恐關8年

聯合新聞網／ 綜合報導
男子冒名亂點外送且涉及跟蹤、威脅等罪，恐面臨8年有期徒刑。示意圖／ingimage
男子冒名亂點外送且涉及跟蹤、威脅等罪，恐面臨8年有期徒刑。示意圖／ingimage

波蘭一名23歲男子涉嫌冒用他人身分，在全國各地隨機訂購數百份披薩，造成多家餐廳鉅額損失。不僅如此，他甚至在訂單中夾帶綁架、縱火與製造車禍等威脅。波蘭中央打擊網路犯罪局（Central Bureau for Combating Cybercrime, CBZC）近日宣布將他逮捕，男子恐面臨最高8年有期徒刑。

ODDITYCENTRAL報導，這名來自什切青（Szczecin）的男子涉嫌長期跟蹤、冒用身分，並以受害者的名義訂披薩。被寫在訂單上的收件人事前完全不知情，直到披薩送上門，才發現自己莫名其妙「點了」一大堆外送

警方調查發現，這些訂單不只是惡作劇那麼簡單。男子掌握的部分受害者個人資訊十分詳細，甚至只有本人、親友才可能知道。除此之外，有些訂單還附帶嚴重威脅，像是揚言要綁架未成年人、放火燒工作場所，或故意製造交通事故，讓不少受害者長期感到恐懼與不安。

大部分假訂單都送往什切青，但至少數十個地址遍布波蘭各大城市，包括弗羅茲瓦夫（Wrocław）、克拉科夫（Kraków）與華沙（Warsaw）。有餐廳因為照單製作而蒙受損失，也有店家因訂單數量太誇張，根本無法及時完成而取消。其中一次，男子甚至一口氣訂了300份披薩，總價超過3.7萬茲羅提（約新台幣31萬元）。

警方近日搜索男子住處，查扣多項電子裝置與資料儲存設備，目前仍在調查他犯案的真正動機。若確認男子罪行，他將因騷擾、威脅及冒用他人資料等罪名，面臨8年有期徒刑。

披薩 波蘭 外送 縱火

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