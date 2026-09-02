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德國西部一座變電所疑遭蓄意破壞 警方展開調查
德國警方今天指出，他們懷疑西部一座變電所遭到蓄意破壞而受損，這是該國最新一起涉及重要基礎設施的事件。
法新社報導，德國西部城鎮貝格海姆（Bergheim）一座變電所昨晚發生短路導致部分線路停止運作，警方接獲報案，但當時沒有通報停電狀況。
當地警方發言人說道：「我們不認為機械故障，而是蓄意行徑。」
德國首都柏林以及周邊地區近來發生數起蓄意破壞基礎設施事件，有極左翼激進分子已經宣稱犯案。
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