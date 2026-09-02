德國西部一座變電所疑遭蓄意破壞 警方展開調查

自各國於2015年簽署「巴黎協定」以來，聯合國一直定期公布報告，揭露全球將暖化程度控制在比工業化前平均氣溫水準高攝氏1.5度（1.5°C）之內的進展。但最新的報告宣告這一時代即將結束，因為全球氣溫上升程度很可能在未來幾年內突破1.5°C。

2026-09-02 15:07