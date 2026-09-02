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德國西部一座變電所疑遭蓄意破壞 警方展開調查

中央社／ 法蘭克福2日綜合外電報導

德國警方今天指出，他們懷疑西部一座變電所遭到蓄意破壞而受損，這是該國最新一起涉及重要基礎設施的事件。

法新社報導，德國西部城鎮貝格海姆（Bergheim）一座變電所昨晚發生短路導致部分線路停止運作，警方接獲報案，但當時沒有通報停電狀況。

當地警方發言人說道：「我們不認為機械故障，而是蓄意行徑。」

德國首都柏林以及周邊地區近來發生數起蓄意破壞基礎設施事件，有極左翼激進分子已經宣稱犯案。

德國在俄烏戰爭當中給予烏克蘭強勁支持，因此柏林當局對於俄羅斯相關的陰謀保持著高度警惕。

德國 俄烏 俄羅斯 柏林

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