林昶佐任空氣吉他賽評審 藉賽事深耕芬蘭科技重鎮

駐芬蘭代表林昶佐近日受邀擔任「世界空氣吉他大賽」評審，藉由過往的音樂專業敲開芬蘭高科技重鎮奧盧（Oulu）大門，促成代表處首度與奧盧市政府及諾基亞（Nokia）等產業龍頭展開深度交流。

作為「2026歐洲文化之都」（European Capital ofCulture）系列活動的夏日閉幕重頭戲，第30屆世界空氣吉他大賽（Air Guitar World Championships）於8月28日、29日在奧盧熱力登場。

這項國際盛事已發展為全球最具指標性的表演藝術活動之一，現場氣氛熱烈非凡。賽後，林昶佐告訴中央社記者，據大會官方統計，這項賽事光是去年全球媒體覆蓋率高達14.5億人次，廣告宣傳價值高達800萬歐元（約新台幣2億9360萬元）。

世界空氣吉他大賽自1996年創辦以來，便以深厚的和平理念著稱，核心標語為「要空氣不要戰爭」（Make Air Not War）。根據主辦單位願景，若全世界的人都在彈奏空氣吉他，便無法拿起武器戰鬥，戰爭與氣候變遷也將隨之消散。這種跨越族群與國界的包容性，與歐洲文化之都強調跨國連結與共融的核心價值契合，每年皆吸引各國頂尖表演者在舞台齊聚。

林昶佐憑藉著過去重金屬樂團主唱的專業背景與國際知名度，受邀出任5位評審之一，與芬蘭國寶級吉他手托爾維寧（Juha Torvinen）及兩屆世界冠軍舞蹈家凱萊寧（Marko Keränen）等名家共同評分。

大會還首度以代表身分向全球觀眾介紹林昶佐，且在活動前展示各國國旗的橋段中，現場也出現中華民國國旗，提升台灣在歐洲主流文化圈的能見度。

林昶佐把握此次受邀契機，透過主辦單位拜訪奧盧市長阿拉托薩瓦（Ari Alatossava）。奧盧不僅是芬蘭第5大城，更是北歐重要的高科技研發重鎮。在獲選為2026歐洲文化首都後，全力推動文化與產業的跨界融合。此次藉由外交敲開大門，隨獲市府高度重視，並安排為期3天的產業深度參訪。

林昶佐率領代表處經濟組長陳大明，密集拜會奧盧經濟發展局、全球電信龍頭諾基亞、通訊設備商Bittium、印刷電子技術中心PrintoCent，以及聯發科（MediaTek）芬蘭分公司等機構。

林昶佐指出，這次訪問不僅打破過去的互動僵局，更產生顯著的加乘與外溢效應，讓原本單點的文化參與，成功轉化為與當地產官學界全方位且多元的實質連結，多項合作計畫已直接進入具體推進階段。

此行也深入地方基層，特別與居住在已近極地的奧盧僑胞歡聚，許多台灣僑胞甚至是在這次聚會中才首次互相結識，現場隨即建立聯繫群組，強化僑界在異鄉的互助連結。

林昶佐強調，空氣吉他大賽推廣的展望與台灣追求和平的立場一致。他分析，非典型文化外交能跨越傳統政治藩籬，發揮顯著的外交槓桿效益，進而為台灣在高科技與其他領域，爭取更多與國際社會實質對話與合作的空間。