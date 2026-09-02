又有台灣登山客出事！44歲男攻富士山突昏倒 履帶車緊急送下山仍不治

日本知名景點富士山驚傳登山意外！一名44歲台灣籍郭姓男子9月1日上午與友人從吉田口五合目出發登山，下午在接近山頂的登山步道上突然倒地，其他登山客發現後立即通報求救，山屋人員緊急出動履帶式運搬車將他送下山，再由救護車送醫搶救，仍宣告不治。日本警方目前正調查詳細死因及事故經過。

綜合日本媒體《日本新聞網》（NNN）、《山梨放送》等報導，郭男1日上午8時左右（日本時間，下同）與2名友人從吉田口五合目開始攀登，在下午2時左右，一行人抵達八合目附近，郭男先行與友人分開，獨自朝富士山山頂前進。

沒想到約下午3時25分，郭男在接近山頂的登山步道上突然倒下，陷入昏迷。附近其他登山客發現異狀後，立即撥打119報案求救。山屋工作人員接獲通知後火速趕往現場，並使用履帶式運搬車將郭男運送下山至五合目，隨後由救護車接駁，緊急送往山梨縣富士河口湖町內的醫院。

然而，郭男送醫後仍宣告不治，警方目前正在釐清男子確切死因與事發經過。事實上，富士山近期也曾發生台灣籍登山客身體不適的事件。今年7月間，一名57歲台灣籍女子登頂後休息時突然昏厥，期間一度恢復意識，卻又再次陷入昏迷，所幸經緊急送醫救治後成功撿回一命。