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「聖鬥士星矢」作者告前員工侵占 索賠5.7億元

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本知名漫畫家車田正美今天向東京地方法院提起訴訟，主張他公司的資金被侵占，要求男性前經紀人與其親友等賠償約28億9000萬日圓（約新台幣5億7000萬元）。

共同社報導，車田目前72歲，以漫畫「聖鬥士星矢」為人所知。他今天也召開記者會批評，「遇到在動漫、漫畫世界沒看過的惡人。真的令人難以置信」。

車田出生於東京都，曾在集英社的「週刊少年Jump」連載「熱拳本色」等膾炙人口的作品。1980年到1990年代「聖鬥士星矢」大受歡迎，且被製作成動漫後，在日本國內外獲得高度評價。

朝日電視台與「朝日新聞」報導，根據訴狀，被告2018年到2024年左右，從管理車田著作權相關事務的3間公司，挪用資金到其他帳戶，客戶所支付的授權費也被匯入與被告有關的企業。直到東京國稅局2024年指出相關問題後，事情才曝光。

車田指控被侵占46億8000多萬日圓（約新台幣9億3600萬元）。車田主張，前經紀人先前已經償還車田18億日圓，不過尚未償還其他損害，車田因此在今天提訴，向前經紀人與其有關的公司，求償約28億9000萬日圓。

車田今天回憶，「這起事件被發覺之初，公司的帳戶餘額所剩無幾。」

車田的前經紀人大致承認侵占行為。遭侵占的款項被用於購買加密資產等。車田在記者會上表示，「已經不只是憤怒，而是感到無力與心寒。」

車田與前經紀人約在25年前結識，當時前經紀人擔任出版社責任編輯，兩人結識之後長年共事。車田低著頭說：「我把自己的全部心力都投入創作，其他行政事務就交給他處理。」

侵占 動漫 東京

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