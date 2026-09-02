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軟銀成功測試「會飛的基地台」 有望用於災害

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本電信及網路公司軟銀（SoftBank）今天宣布，首度在日本上空成功測試能飛的手機基地台，這項技術有望用於災害期間及在偏遠地區。軟銀力拚2027年把這項技術商業化。

綜合「朝日新聞」與「日本經濟新聞」報導，這被稱為HAPS，為「平流層通訊平台」（High Altitude Platform Station，也譯高空平台基地台）的英文簡稱。

軟銀這次運用美國航空航太公司Sceye的HAPS技術，並使用外觀如飛船的無人機測試。平台在美國新墨西哥州升空後，經過約13天飄到日本上空，接著於高知縣的室戶岬近海上空測試。

軟銀這次實驗搭載4G通訊規格的基地台，透過地面的中繼設備連接至軟銀的通訊網路，並確認緊急通報、語音通話、視訊通話等大容量資料傳輸均能穩定運作。而衛星通訊目前仍無法應付緊急通報。

這座平台能在高度約16.5公里的平流層，於指定區域的半徑5公里內維持位置，能依日本的氣象條件運作。

軟銀預計從2027年起正式運用這項技術，並在日本國內建立起降據點，以便災害時能建立多層次的通訊機制。

軟銀藉這次測試，也確認能透過HAPS遠端操作無人機，在上空處理地面資料後迅速回傳。未來將把HAPS運用於打造高空通訊基礎設施，並持續開拓產業用途。

軟銀 災害 基地台

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