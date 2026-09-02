馬來西亞留台聯總拓展多元族群 培養台馬交流新種子

大馬赴台留學人數累計逾13萬人，過去多以獨立中學為主。留台聯總會長洪進興今天表示，未來將在華裔基礎上擴大到其他族群，讓馬來、印度與東馬原住民族群也能赴台求學，成為促進台馬交流的重要種子。

馬來西亞留台校友會聯合總會今天舉辦「文華節-文耀四海．華育英才」記者會，希望透過文華節串聯文化、藝術、教育、企業、科技、醫療及體育等多元領域，展現留台校友在文化傳承、教育發展、專業服務及社會回饋方面的努力與成果。

根據留台聯總調查，大馬學子近年赴台升學人數呈下降趨勢，原因包括其他留學目的地競爭、地緣政治因素、傳統「海外青年技術訓練班」改制影響，以及疫情後教育需求變化。

洪進興接受中央社訪問指出，昔日大馬赴台升學學生主要來自華文獨立中學（MICSS）體系，但隨著教育環境與升學管道改變，招生對象應更加多元，並秉持族群包容精神，尊重不同宗教與文化差異。

他認為，獨中是馬來西亞華人社團為堅持中文教育而創辦的民辦私立中學，以中文為主要教學媒介，兼顧馬來語和英文，大馬截至去年華文獨中教育體系共有63所學校，是華文教育體系的重要支柱。

洪進興表示，在傳統獨中體系之外，留台招生可進一步擴大至不同族裔學生，提升台灣高等教育在大馬能見度。

他以大馬國民型華文中學（SMJK）及國民中學（SMK）為例指出，這些學校均屬於國家教育體系，學生包括馬來、華人與印度族裔，這些多元族群學子都是留台聯總未來積極拓展的對象。

洪進興認為，台灣高等教育具有一定優勢，如果能讓更多馬來西亞不同族群學子了解台灣的教育環境、科系特色與升學管道，將有助拓展新的生源。

他說，爭取馬來、印度及東馬原住民族群學子赴台求學，不只是增加招生人數，更重要的是讓不同族群學生透過在台求學過程，除取得專業知識，也能實際接觸台灣社會、文化與人民，進一步認識台灣。

洪進興表示，當這些學子畢業返回大馬，可能進入政府、企業、教育或其他領域，在台灣求學與生活的經驗，將讓他們成為連結馬來西亞與台灣的「種子」。

他說，當赴台求學的族群更加多元，對台灣的認識也就不再侷限於馬來西亞華人社群，而能逐漸向其他族群延伸，為未來台馬民間交流增添新的力量。

洪進興強調，留台聯總多年來除作為留台校友的聯繫平台，也持續投入台馬教育交流、華文教育、青年培育以及社會服務，透過文華節進一步拓展留台社群與教育界、企業界及社會各界的連結，盼讓「留台」這份共同經歷轉化為持續回饋社會的力量。

留台聯總是由全馬各地留台校友會組成的聯合總會。今年文華節將舉辦一系列活動，包括台灣智慧農業考察團、全國中學美術創作比賽、留台企業家巔峰論壇、高爾夫球錦標賽、文華之夜、留台人教育貢獻獎，以及青少年身心健康講座。