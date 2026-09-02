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颱風科羅旺北上 可能在4日左右接近日本沖繩
今年第24號颱風「科羅旺」今天上午9時在日本南方海域，且以緩慢速度北上。日本氣象廳預測，科羅旺預計在4日左右接近沖繩與奄美地區。
根據日本氣象廳今天上午9時50分發布的颱風路徑潛勢預測圖，科羅旺上午9時（台北時間上午8時）位於日本南方海域，中心氣壓996百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。
日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預測，沖繩縣與鹿兒島縣奄美地區到4日左右，分別會觀測到每秒17公尺與18公尺的最大瞬間風速。而兩地的最大瞬間風速預期會到每秒25公尺。
而沖繩與奄美地區的海象接下來幾天也預期會不佳。氣象廳呼籲注意強風與高浪。
另外，受到颱風與鋒面影響，氣象廳也預測，日本大範圍地區會降下大雨。
日本各地明天上午到4日上午的24小時累積雨量，分別為四國地區200毫米、東海地區與近畿地區還有九州南部與奄美地區150毫米、北陸地區120毫米、關東甲信越與中國地區100毫米。而這個時段過後，雨勢可能增強。
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