越南建國81周年萬人參加升旗典禮 金星紅旗淹沒巴亭廣場

越南今天迎來建國81周年，大批民眾身穿傳統服飾奧黛或紅旗T恤湧入河內巴亭廣場。雖然今年慶祝規模較小，但氣氛依舊熱絡，參與升旗典禮的民眾告訴中央社，越南從過去歷史發展至今，非常不容易。

9月2日為越南社會主義共和國建國81周年，大批民眾身穿傳統服飾奧黛或「金星紅旗」T恤，湧進胡志明陵寢前的巴亭廣場，參與早上6時的升旗典禮。

81年前，有越南國父之稱的越共創始人胡志明，正是在巴亭廣場宣讀了「獨立宣言」，宣告越南民主共和國、即現在的越南社會主義共和國誕生。

越南政府8月28日在河內歌劇院舉行建國紀念儀式，越共總書記兼主席蘇林（Tô Lâm）致詞指出，越南將力爭實現兩個具有歷史意義的百年里程碑。

一是越南在2030年、越南共產黨成立100周年之際，將成為中等偏上收入的現代化工業國家；二是到了2045年、越南民主共和國成立100周年之際，越南盼能成為高收入的已開發國家。

蘇林提及國際局勢，表示必須在充滿不確定性的世界中創造穩定，「共同加強對話與合作，在國際法基本原則和聯合國憲章的基礎上解決爭端和衝突，為世界帶來持久和平、可持續和包容性發展。」

國慶日和家人一起參加升旗的明月（Minh Nguyệt）告訴中央社，她感到非常開心，也為越南國歌與國家感到無比自豪。她指出，去年河內舉辦了非常棒的慶祝活動，但今年不是逢5或逢10周年，所以規模比較小。

住在河內郊區的明月表示：「雖然我是越南人，但其實很少有機會到胡志明陵墓參觀。此刻我真的很開心，想對全世界的人說，越南真的最棒了！越南是個非常快樂、美麗的國家，大家一定要親自來這裡感受一下這份幸福感。」

在看完儀隊升旗典禮後，她談到越南近年的蓬勃發展，說「越南人很勇敢，也都很勤奮努力，大家都非常渴望打造屬於自己的家園與事業。」

河內市今年雖沒有大規模慶祝，但在多處舉辦藝術演出、電影放映與民同樂，並開放展館供大眾免費參觀。晚上9點，在5個地點同時燃放15分鐘煙花秀，也是民眾期待的活動。

從河內南郊河南（Hà Nam）和朋友專程驅車1小時前來的阮景力（Nguyễn Cảnh Lực）用自學的流利中文向中央社說道，「這段時間可以來巴亭廣場，對我們來說很有意思的。對我們來說，國慶是很重大、很特別的，我每一年都會來。」

和許多越南人一樣，阮景力也是愛國心爆棚：「對越南人來講，在這個時間來到這裡是很重要的。而且越南這幾年發展得很好，我們每個人都很自豪，如果你看我們的歷史，就會知道這一切很不容易。」

升旗典禮後，大批民眾在廣場前留影。排隊進入巴亭廣場管制區內拍照的隊伍綿延數百公尺，想進入胡志明陵寢參觀的民眾同樣絡繹不絕，氣氛熱烈。