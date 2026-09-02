貝克漢妻子時尚事業 VBH轉虧為盈

足球名人貝克漢的妻子、也是前辣妹合唱團成員維多利亞名下的時尚與美容事業「維多利亞‧貝克漢控股公司」（VBH），終於首次獲利，距離這家公司創立已經18年。

財報顯示，VBH在2025會計年度出現730萬英鎊的營業利益。目前擔任公司創意總監的維多利亞受訪時說：「我們為了這一刻的獲利與成長，長期以來都非常努力」，「經過20年，人們已不再只是把這個品牌視為名人品牌了」。

VBH指出，時尚事業中的丹寧與針織服飾展現強勁動能，整體在上年度實現「強勁的兩位數成長」。2019年推出的美容事業，去年業績由一度累積2.5萬人購買候補名單的熱門產品Foundation Drops粉底液帶動，交出迄今最強勁成績之一。

這家公司歷經過度浪費、虧損高達數千萬英鎊等困境，後來貝克漢出手援助。維多利亞說：「如果他當時沒有相信我，我現在就不會還有這家公司。」2017年，維多利亞將公司30%股權出售給NEO Investment Partners，獲得3,000萬英鎊資金，NEO隨後啟動公司重組。