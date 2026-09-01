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挪威國王哈康八世宣誓效忠憲法 王后因術後休養缺席

中央社／ 奧斯陸1日綜合外電報導

挪威國王哈康八世（King Haakon VIII）今天宣誓效忠國家憲法，但他的妻子梅特瑪莉王后（Queen Mette-Marit）因近期接受肺臟移植手術，目前正在休養中，無法出席宣誓儀式。

法新社報導，53歲的哈康八世身穿禮服，宣誓恪守這個斯堪地那維亞國家的憲法。根據憲法，挪威王室主要扮演象徵性角色。

哈康的父親哈拉德五世（Harald V）28日以高齡89歲辭世，53歲的王儲哈康即位成為哈康八世。

哈康八世在國會議事廳宣誓：「我承諾並宣誓，將依據挪威王國的憲法與法律進行治理，願全能全知的上帝賜福予我。」

53歲的梅特瑪莉王后並未陪伴在丈夫身旁，因為她6月17日接受移植手術，目前仍在休養復原中。

儘管王室家族在哈拉德國王長達35年統治的最後階段醜聞不斷，但哈拉德國王生前仍享有極高的民調聲望。

挪威廣播公司（NRK）今天公布的民調顯示，哈拉德國王辭世後，民眾對君主制的支持度明顯上升。

根據這項於週末進行的民調，近3/4或72%的挪威人表示支持君主制，較前一次5月的調查上升8個百分點。

過去一年對挪威王室而言是動盪的一年。除健康問題外，梅特瑪莉也因與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係而受到關注。

此外，她與前伴侶所生的兒子柏格荷伊比（MariusBorg Hoiby）因涉嫌強暴和攻擊數名女子而受審，案件仍在上訴中，目前遭居家軟禁。

柏格荷伊比是昨天協助將已故哈拉德國王靈柩移至奧斯陸王宮小教堂的人員之一；他也獲准參加9月9日舉行的哈拉德國王葬禮。

挪威 國王 憲法

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