單價僅70元！南韓1神物爆紅狂賣178萬個 台人一拿秒認出：剛遊韓回來

台灣人出國旅遊熱潮不減，南韓更是熱門首選，不少人去南韓除了爆買彩妝，沒想到現在竟連「購物袋」都成了必搶戰利品。南韓連鎖藥妝店OLIVE YOUNG推出的3000韓元（約新台幣70元）防水購物袋，原本只是方便顧客裝商品，沒想到在各大觀光區狂賣近178萬個。這款神袋不僅容量大又附拉鏈，還能直接當託運行李，更因為背出門一眼就能被看穿剛從南韓玩回來，意外成為另類的旅遊認證神器。

據韓媒報導，在首爾各大商圈隨處可見外國遊客背著這款綠色防水袋，一名受訪的20多歲台灣遊客透露，這款購物袋在台灣街頭辨識度極高，「背著它在台灣走動，大家一看就知道你剛從南韓回來」。

報導指出，該袋子容量大又能耐重，回國後還能當成日常購物袋繼續用，紀念價值滿分。日本遊客也大讚其耐用性與機能性，指出袋子附有拉鏈，直接打包拿去機場當成託運行李也非常安全。事實上，這款購物袋當初並非以紀念品為賣點，而是為了取代一次性紙袋所推出的環保購物袋。

但因其可提可肩背的大容量設計，搭配拉鏈功能，經由網友口口相傳迅速爆紅。南韓學者分析，許多韓系彩妝品牌雖然在海外也能買到，但OLIVE YOUNG作為南韓當地的美妝聖地，前往消費本身就是一種「體驗文化」的象徵。這款購物袋價格雖然親民，卻只有親自造訪南韓實體店面才能買到，這種獨特的地區稀缺性，讓它演變成一種展現「我親自去過南韓美妝聖地」的新型態打卡紀念品。

專家進一步指出，現在的旅遊趨勢已從購買地標模型轉變為融入在地生活。這款僅售3000韓元的購物袋，不必花大錢就能記錄旅遊回憶，回到日常生活後還能持續使用，反而比高價奢侈品更能展現個人獨特的文化體驗與生活品味。