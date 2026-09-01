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全球首位「記者太空人」逝世 日本秋山豐寬享壽84歲

中央社／ 東京1日專電

1990年成為首位登上太空的日本人，更是全球首位「記者太空人」的前日本東京放送電視台（TBS）記者秋山豐寬，8月26日因下消化道出血去世，享壽84歲。

朝日新聞、每日新聞報導，秋山1942年出生於東京，畢業於國際基督教大學社會科學系，1966年進入TBS工作，曾任華盛頓支局長、新聞局國際新聞部編輯及國際新聞中心主任等職。

他後來參加TBS為紀念創立40週年推出的「太空特派員計畫」，1990年12月2日搭乘前蘇聯太空船「聯盟號」升空，並進駐和平號太空站，於12月10日返回地球，在太空共停留7天21小時54分鐘。

秋山當時48歲，成為首位進入太空的日本人，也是全球第一位飛上太空的新聞記者。他從太空傳回的第一句話「這是在正式播出嗎？」更成為一時話題。

秋山後來向母校國際基督教大學（ICU）校友會透露，在預定直播開始前約5秒，主播突然呼叫他，他以為是要聯絡工作上的事情，於是反問「這是在正式播出嗎？」沒想到這句話就被當成他從太空傳回的第一句話。他的第二句話則是「地球果然是藍色的」。

據稱，秋山其實原本有準備好的開場白，是「從太空船看見的地球是一片混沌」。

秋山返抵地球後擔任TBS國際新聞中心主任，1995年離職。隔年起，他在福島縣投入有機農業與原木香菇栽培，但2011年3月東日本大地震及東京電力福島第一核電廠事故發生後，他受到災害影響，被迫離開當地避難。

同年11月，秋山出任京都造形藝術大學（現京都藝術大學）教授，任職至2018年3月。自2017年4月起，他也在三重縣大台町從事有機農業。

福島核災後，秋山曾經以身為「核災難民」的經歷，在日本各地舉辦演講，持續倡議廢核。

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