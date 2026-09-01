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極端夏季衝擊農業…瑞士乾旱恐成常態 8成民意要求政府因應氣候變遷

中央社／ 蘇黎世1日專電
瑞士今年夏季高溫、乾旱加劇，衝擊農業、森林與水資源。 法新社
瑞士今年夏季高溫、乾旱加劇，衝擊農業、森林與水資源。 法新社

瑞士氣象局預測警告，類似今年的極端夏季在本世紀下半葉可能逐漸成為常態。最新民調顯示，8成瑞士民眾支持政府對環境與農業的政策。也顯示目前瑞士政界的氣候政策分歧之下，不分黨派的選民支持氣候的政策須調整。

瑞士今年夏季高溫、乾旱加劇，衝擊農業、森林與水資源。聯邦委員會上週宣布，政府將提撥逾7000萬瑞郎（約新台幣274.5億元），協助森林適應氣候變遷，並扶持本土農業。

瑞士環境、交通、能源與通訊部長羅斯蒂（AlbertRösti）表示，氣候保護是當務之急，但也須兼顧經濟發展。

政府氣候政策引發政壇攻防。瑞士綠黨黨主席馬佐尼（Lisa Mazzone）表示，氣候危機已全面影響民眾生活，瑞士應向國際社會表明自己也是氣候變遷的受害國。

自由綠黨（GLP）則批評，羅斯蒂與所屬的瑞士人民黨（SVP）在國會占多數，卻幾乎未對氣候保護做出貢獻。瑞士人民黨反駁，瑞士無法單獨解決全球氣候問題，且已竭盡所能，尤其農業領域的能力已接近極限。

1日公布的最新民調顯示，80%民眾支持提高房屋翻修補貼以因應高溫，62%支持增加農業補助，支持太陽能倡議的比例也上升，顯示民眾對政府加強氣候調適有所期待。

一位不具名的蘇黎世州都市規劃師告訴中央社，今年瑞士雨量不足且分布不均，全境地下水位大幅下降，是一大警訊。未來國家建設應考慮暴雨時於一般路面的集水設施，蓄水以補充乾旱期間農業及民生用水。

他表示，若如聯邦氣象局預測，本世紀乾旱將成為常態，「水資源是公共財」的觀念應落實在政策規範。未來瑞士夏季民生用水可能受限，私人游泳池與花園草皮甚至可能實施限水令。

阿爾高州農民艾米爾（Emil）告訴中央社，今年玉米因乾旱歉收，作為牛隻飼料的玉米產量不到5成。他說，部分農戶產量更糟，若缺乏政策保障，農民困境恐將加劇。

瑞士聯邦委員會預計10月底前完成今年乾旱情況分析，並建立針對人類與動物健康的氣候風險策略。

氣候變遷 瑞士 農業 高溫

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