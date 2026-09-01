年薪百萬也撐不住？雙薪夫妻買房崩潰嘆苟延殘喘 資深銀行員揭隱形開銷

年收入高達800萬日圓（約新台幣158萬元）且房貸從未違約，最終卻只能落得賣房收場？日本一名資深銀行員分享過去處理過的震撼案例，一對40多歲的雙薪夫妻順利貸款4500萬日圓（約新台幣890萬元）買下近郊新成屋，沒想到短短幾年後卻主動求助要賣房。

據日媒《日刊SPA》報導，這對夫妻當初購屋時評估，每月房貸約為12.7萬日圓（約新台幣2.5萬元）與原本租房的租金相差無幾，加上兩人收入穩定、銀行貸款審核也順利通過，便以為這是一筆無負擔的買賣。

然而他們萬萬沒想到，買房後的隱形開銷遠超想像。除了每月固定的房貸外，算入大樓管理費、修繕積立金（日本大樓屋主每月強制繳納的公共基金）以及停車場費用後，每個月光是養房的硬性支出就高達近20萬日圓（約新台幣3.9萬元）。隨著孩子逐漸長大，教育費也隨之暴增，加上物價上漲，即便房貸每個月都能準時繳款，夫妻倆每月能自由支配的資金卻幾乎歸零。

為了死守這間房子，全家人的生活品質全面倒退。原本一年兩次的家族旅行全數取消，周末聚餐喊卡，連發放獎金也只能戰戰兢兢地存起來預備繳稅，妻子更曾心酸坦言，「明明買房是為了讓全家人幸福，現在卻好像為了這間房子在苟延殘喘」。

看著儲蓄毫無成長、未來教育費壓力迫在眉睫，這對夫妻在反覆計算家計後，最終痛下決心將房子掛牌賣掉，搬進租金便宜許多的公寓。賣房後，這對夫妻每月居住負擔瞬間減少數萬日圓，終於能將資金正常分配至孩子教育與儲蓄中。

丈夫事後感嘆「雖然親手賣掉房子很不甘心，但終於不用再每天為了錢提心吊膽」。這名銀行員也藉此案例呼籲，房貸審核通過不等於買得輕鬆，房子是為了豐富家族生活而存在，當養房演變成犧牲全家生活品質時，適時停損重新規劃家計也是一種明智的選擇。