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台灣男沖繩自駕車禍…右轉撞上直行車 日本7旬駕駛受重傷

中央社／ 東京1日專電
日媒「琉球放送」報導，一名33歲台灣男子8月31日在沖繩駕駛租來的汽車要右轉時，撞上直行而來的汽車，造成對方70多歲駕駛內臟受損、傷勢嚴重送醫。 示意圖／AI生成
日媒「琉球放送」報導，一名33歲台灣男子8月31日在沖繩駕駛租來的汽車要右轉時，撞上直行而來的汽車，造成對方70多歲駕駛內臟受損、傷勢嚴重送醫。 示意圖／AI生成

台灣人沖繩自駕發生車禍。日媒「琉球放送」報導，一名33歲台灣男子8月31日在沖繩駕駛租來的汽車要右轉時，撞上直行而來的汽車，造成對方70多歲駕駛內臟受損、傷勢嚴重送醫。

報導指出，車禍發生於31日下午5時左右，台灣男子駕駛租賃汽車，行經與那原町板良敷的國道331號要右轉時，與對向車道直行而來的小客車發生碰撞。

事故造成對方駕駛小客車的70多歲男子內臟受損，傷勢嚴重。台灣男子與坐在副駕駛座的女性則均未受傷。警方正在進一步調查事故經過。

沖繩 日本 台灣人 車禍

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