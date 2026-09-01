剛果伊波拉史上擴散最快！粉紅兒童棺木大街隨處可見 透明屍袋重建信任

一場疫病的失控，往往不止是醫療問題，在地文化、民眾信任亦可能加速疫情蔓延。剛果民主共和國（民主剛果 / Democratic Republic of the Congo，簡稱 DRC）正遭遇人類史上蔓延最快的伊波拉疫情。這次爆發的罕見伊波拉疫情死傷慘重，恐怖場面更滲入日常街頭，兒童專用粉紅棺木隨處擺賣，淒涼畫面令人動容。

截至8月底，這場由罕見「本迪布焦型」（Bundibugyo）毒株引發的瘟疫，已記錄得5,884起確診，奪去2,826條人命。伊波拉透過體液傳播，遺體仍具高傳染性，但當地傳統安葬習俗讓親人親近遺體，使最後的道別變成超級傳播鏈，讓疫情難以阻斷。

更棘手的是疫區嚴重的信任危機，資源匱乏、武裝動盪疊加歷次創傷，大量謠言遍地開花，民眾抗拒防疫、襲擊醫護，令救援工作舉步維艱。國際救援團隊隨即改變策略，放下強硬手段，以在地溝通、透明遺體袋、人性化安全告別重建民心，防疫配合度逐步回升。只是無藥無疫苗的毒株、惡劣環境與動亂並存，這場抗疫硬仗仍遠未結束。

本迪布焦型伊波拉襲剛果死傷無數

據《CTV News》報導，剛果爆發本迪布焦型伊波拉疫情，再度拉響全球衛生警報。這款罕見毒株有別於常見的扎伊爾型，目前無專屬疫苗與特效藥，防疫難度極高。世界衛生組織（World Health Organization, WHO）調查證實，病毒早在今年2月就已在剛果東北部悄然蔓延，卻因症狀與瘧疾（Malaria）、傷寒（Typhoid）極為相似而被嚴重誤診。

世界衛生組織早在5月中旬已將今次疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），不同於主流的扎伊爾型（Zaire ebolavirus），本迪布焦型毒株目前毫無專屬疫苗與特效藥。美國疾病控制與預防中心（CDC） 的最新報告指出，這是剛果史上第17次爆發伊波拉，病毒傳播速度驚人，短短40天內確診數已破千，並已跨境蔓延至鄰國烏干達，患者無藥可醫，這是前線醫護每天必須面對的殘酷現實。

布尼亞（Bunia）街頭，賣水果的攤位旁，擺着一排排塗上粉紅色的小型棺木待售。這些棺木的尺寸特別小，專為即將死於伊波拉病毒的兒童而製。 加拿大紅十字會（Canadian Red Cross）註冊護士梅根・圖馬思（Megan Thomas）眼眶泛紅，泣言「身為醫護人員，你很難不被眼前景象觸動。」

不同於新冠病毒（COVID-19）主要經由飛沫傳播，伊波拉病毒透過嘔吐物、血液、精液與汗液等體液接觸擴散，且逝者遺體在死後仍具有極高的病毒載量與傳染性。偏偏在剛果當地的傳統文化中，體面安葬包含了親手清洗、撫摸與擁抱遺體的習俗。親人出於愛的最後告別，卻變成新一輪病毒爆發的溫床。在布尼亞，平均1名患者就能牽連出多達20名密切接觸者，追蹤名單瞬間呈幾何級數飆升。

恐慌、謠言與石頭：當人道救援遇上信任危機

比病毒更致命的是恐慌與陰謀論。無國界醫生（Médecins Sans Frontières, MSF）健康促進主管米琳・拉泰樂（Mylene Ratele）回憶，剛抵達疫區時，城裡看似平靜，民眾如常前往教堂、採購物資。但在當地搭建的20座帳篷治療中心外，悲傷與絕望籠罩全城，家屬整日發出令人難以承受的尖叫與痛哭。

當地武裝反叛勢力持續威脅、醫療資源匱乏，加上過往疫情留下的心理創傷，坊間流傳「伊波拉是外來救援機構編造的謊言」，甚至謠傳「親人並沒有死，只是被救援人員帶走偷賣器官」。拉泰樂多次目睹，當告知家屬病毒檢測呈陽性時，憤怒又恐懼的民眾直接朝醫護團隊投擲石頭。「這是焦慮與悲痛交織下的情緒爆發。」拉泰樂坦言，過去防疫團隊穿着全套白色防護服貿然上門強行帶走遺體，反而進一步加深民眾的恐懼與信任裂痕。

「透明遺體袋」：把告別主動權交還社區

為了打破僵局，救援機構調整戰術，加拿大政府從800萬加元（約1億8000萬新台幣）國際援助資金中撥出180萬加元（約4千100萬新台幣），除了向一線運送個人防護裝備（PPE）外，核心重點放在「社區溝通」與「人性化安葬」。

團隊率先深入社區逐戶溝通，解答疑慮，並引入1款特製的「透明遺體袋」。透過遺體袋上的透明拉鏈窗口，家屬能夠親眼看見逝者的面容、確認身份，徹底打破「親人被偷偷帶走」的謠言。在安全評估許可下，救援隊更安排家屬或宗教人士穿上全套防護服 ，其中包括防護服、護目鏡、口罩與手套等，讓他們能夠在安全不沾染病毒的前提下，與至親完成最後的尊嚴告別。

「只要能把主動權與選擇權交還給社區，我相信會起到很大作用。」圖馬思說。目前，社區對防疫的接受度已有正面改善，越來越多人願意就醫並配合安全安葬。雖然防線正在緩慢重建，社區配合度漸見起色，但罕見毒株無藥可醫、潛伏期長達21天，在衛生條件極度惡劣與武裝衝突交織下，只要社區內還有一個隱形感染者，這場無聲戰役就遠未看見盡頭。

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文章授權轉載自《香港01》