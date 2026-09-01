日本東京佼成管樂團首度赴泰演出 台灣音樂人促成合作

日本東京佼成管樂團（Tokyo Kosei Wind Orchestra）將於9月11日至12日在泰國瑪希敦大學演出，這是該樂團成立以來首次在泰國表演。音樂會由台商協辦、台灣音樂人促成，盼讓泰國樂迷享受世界級的表演。

據主辦單位泰國薩克斯風協會（SaxophoneAssociation Thailand）發布的新聞稿，東京佼成管樂團將在泰國曼谷近郊的瑪希敦大學（MahidolUniversity）普林斯瑪希敦音樂廳（Prince MahidolHall）表演。該樂團成立於1960年，長期演出管樂作品，並與各國指揮家及作曲家合作。

此次演出由在瑪希敦大學任教的台灣古典薩克斯風演奏家李賢教授引薦，並由台泰藝文推廣代表人李采璇合作推行。

協辦單位為泰國台灣商會聯合總會、泰國台灣會館、逢甲泰國校友會、曼谷台商聯誼會、拉加邦台商聯誼會、吞武里台商聯誼會及世界華人工商婦女協會。

李采璇告訴中央社，東京佼成管樂團成立至今已逾60年，樂團成員及相關音樂家過去也經常透過YouTube等平台與樂迷見面；此次將赴泰國演出，希望讓當地樂迷有機會欣賞現場演奏。

東京佼成管樂團曾與嘉義市嘉頌重奏團合作錄製音樂專輯「樂脈」，該專輯今年獲得第37屆傳藝金曲獎「最佳作曲獎」、「最佳專輯製作人獎」及「最佳錄音獎」3項大獎。

主辦方表示，演出內容包括管樂作品及知名動漫音樂，盼讓泰國的音樂學生、管樂團及音樂愛好者有機會欣賞現場演出。