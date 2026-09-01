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尚未完全撲滅…日本伊勢神宮附近火災 商店街近全毀、周遭居民撤離

中央社／ 東京1日綜合外電報導
圖為去年5月日本三重縣伊勢市「伊勢神宮」附近的商店街。 美聯社
圖為去年5月日本三重縣伊勢市「伊勢神宮」附近的商店街。 美聯社

日本三重縣伊勢神宮附近的商店街昨天下午發生大規模火災，並殃及58棟房屋。伊勢市長今天表示，事發經過24小時之後，火勢尚未被完全撲滅，且商店街幾乎全毀。

事發地點位在明倫商店街，這條商店街距離伊勢神宮外宮約600公尺。

「讀賣新聞」與「朝日新聞」報導，伊勢市政府今天初步估計，這場大火造成58棟建築物全毀或半毀，其中包含住宅、店鋪、倉庫等。燒毀面積達4300平方公尺左右。

伊勢市長鈴木健一今天受訪時表示，火勢已在昨晚受到控制，但商店街幾乎全毀。鈴木指出，火災發生後經過24小時，也就是今天下午3時，火勢尚未被完全撲滅。

三重縣災害對策本部指出，目前尚未傳出人員受傷的消息。消防單位表示，這處商店街的木造建築物相當密集，可能為火勢容易蔓延的環境，之後將詳細調查。

由於建築物可能發生爆炸，進一步引發災情，近鐵宇治山田站周邊稍早拉起封鎖，附近市民也接獲前往車站建物內部避難的通知。另外，還有住宅等停電，也有醫療機關貼出「因停電而休診」的公告。

市府考量火災規模，已經指示周邊249個家戶、共528人避難。

市府稍早表示，停電狀況已經全部解除。

伊勢市消防本部今天起同步滅火並勘驗現場。警消之後將調查起火原因與全體災情。

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