Taiwan Day前進波蘭 台北共樂軒近百年再度海外演出

文化總會將於11日、12日在波蘭舉辦「Taiwan Day」文化交流，邀請何曉玫Meimage舞團、雷昇傳藝劇團及台北共樂軒，將台灣陣頭文化原汁原味帶到波蘭。共樂軒是繼日治時期東北產業博覽會後，睽違近百年再次跨海演出。

台北共樂軒總幹事陳文彥表示，社員並非全為專職演出者，而是由跨越不同世代與領域的斜槓夥伴組成，包含學校助教、律師、獨立咖啡職人及金曲獎得主等。大家因熱愛傳統音樂文化而聚首，如今將一同踏上世界舞台。

團員中備受矚目的外籍面孔Timothy來自美國紐約，已在台灣生活7、8年，定居永和的他常在街頭觀看廟會遊街。2年前在朋友介紹下得知共樂軒招生訊息便決定加入，縱使中文不流利，憑藉對北管音樂的熱忱，成為此次隨團出訪的重要成員。

在實驗教育機構任教的社員盧品穎，擁有西洋音樂系背景、主修小號。她因受邀觀賞共樂軒出陣，在當時「教館先生」（指導老師）陳振榮熱情拉攏下拿起「鈔」（北管樂器）隨隊敲打，親身體會「為神明開路」的熱血與震撼，自此沉浸於北管領域長達7年。

盧品穎將對傳統藝術的追求與著迷延伸至音樂創作，以嗩吶吹奏曲牌「七吋蓮」結合梵唱與電子樂，收錄於專輯「美麗的灣」，並榮獲第35屆金曲獎「演奏類最佳專輯獎」。「七吋蓮」同時也是她當年加入軒社學會的第一首曲牌，展現出傳統音樂與現代風格碰撞的無限可能性。

擔任嗩吶手的社員陳泓宇加入共樂軒逾8年，同時也是「山屋咖啡」創辦人與獨立咖啡職人，並從事配樂製作。他過去玩樂團、彈奏電吉他，從搖滾樂、爵士樂一路接觸到實驗音樂與世界民族音樂，最終回歸台灣土地，踏入北管世界。

陳泓宇指出，傳統北管音樂常被誤解為「音吹不準」或「拍子不穩」，但它迷人之處正是在於高容錯率與自由度。相較於現代音樂需對齊精準節拍，北管更講求默契與一氣呵成的整體感。他希望藉由這次交流演出，向世界傳達台灣獨特的音樂文化。