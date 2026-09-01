快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

Taiwan Day前進波蘭 台北共樂軒近百年再度海外演出

中央社／ 華沙1日專電

文化總會將於11日、12日在波蘭舉辦「Taiwan Day」文化交流，邀請何曉玫Meimage舞團、雷昇傳藝劇團及台北共樂軒，將台灣陣頭文化原汁原味帶到波蘭。共樂軒是繼日治時期東北產業博覽會後，睽違近百年再次跨海演出。

台北共樂軒總幹事陳文彥表示，社員並非全為專職演出者，而是由跨越不同世代與領域的斜槓夥伴組成，包含學校助教、律師、獨立咖啡職人及金曲獎得主等。大家因熱愛傳統音樂文化而聚首，如今將一同踏上世界舞台。

團員中備受矚目的外籍面孔Timothy來自美國紐約，已在台灣生活7、8年，定居永和的他常在街頭觀看廟會遊街。2年前在朋友介紹下得知共樂軒招生訊息便決定加入，縱使中文不流利，憑藉對北管音樂的熱忱，成為此次隨團出訪的重要成員。

在實驗教育機構任教的社員盧品穎，擁有西洋音樂系背景、主修小號。她因受邀觀賞共樂軒出陣，在當時「教館先生」（指導老師）陳振榮熱情拉攏下拿起「鈔」（北管樂器）隨隊敲打，親身體會「為神明開路」的熱血與震撼，自此沉浸於北管領域長達7年。

盧品穎將對傳統藝術的追求與著迷延伸至音樂創作，以嗩吶吹奏曲牌「七吋蓮」結合梵唱與電子樂，收錄於專輯「美麗的灣」，並榮獲第35屆金曲獎「演奏類最佳專輯獎」。「七吋蓮」同時也是她當年加入軒社學會的第一首曲牌，展現出傳統音樂與現代風格碰撞的無限可能性。

擔任嗩吶手的社員陳泓宇加入共樂軒逾8年，同時也是「山屋咖啡」創辦人與獨立咖啡職人，並從事配樂製作。他過去玩樂團、彈奏電吉他，從搖滾樂、爵士樂一路接觸到實驗音樂與世界民族音樂，最終回歸台灣土地，踏入北管世界。

陳泓宇指出，傳統北管音樂常被誤解為「音吹不準」或「拍子不穩」，但它迷人之處正是在於高容錯率與自由度。相較於現代音樂需對齊精準節拍，北管更講求默契與一氣呵成的整體感。他希望藉由這次交流演出，向世界傳達台灣獨特的音樂文化。

波蘭 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Taiwan Day 9月前進波蘭 蕭副總統盼讓世界認識台灣

作曲家許常惠逝世25週年紀念音樂會 9月起登場

鄭立彬卸北市國團長 任內歐巡將台灣國樂推向全球

朱宗慶再推「六部曲」 旋轉舞台營造雙重享受

相關新聞

75歲日男月掏2千元疼孫、硬撐5年 一句「對不起沒法再給」惹怒女兒

「這個月開始，孫子的零用錢我可能沒辦法再給了。」75歲的山田徹（化名）向48歲女兒開口，沒想到隔天卻收到一連串帶著怒氣的LINE訊息。日本財經網站《資產形成 GOLD ONLINE》指出，山田5年前開始每月固定給孫子1萬日圓（約新台幣1,986元），原本只是小學入學祝賀，後來卻一路變成固定習慣。

孫女樂喊「今年也要去住」讓日本68歲嬤笑不出 開銷一攤女兒驚呆

「阿嬤，今年盂蘭盆節我也要去妳家住！」聽到10歲孫女這句話，68歲的美智子（化名）卻一時說不出話。日媒《THE GOLD ONLINE》報導，美智子與69歲丈夫每月合計領約25萬日圓（約新台幣4.96萬元）年金，另有2,000萬日圓（約新台幣397萬元）存款，房貸也已繳清。

隱瞞懷孕拍節目…日女模「吞咖啡因茶」自責落淚 網掀論戰急發聲

日本模特兒兼藝人藤田妮可（藤田ニコル）今年5月升格新手媽媽，日前她在節目談起懷孕時的工作插曲。藤田妮可表示，由於當時尚未公開懷孕，錄影期間突然遇到懲罰環節要喝含咖啡因的茶，礙於無法拒絕她只好喝了一口，但事後卻因擔心影響腹中胎兒，忍不住自責落淚...

尚未完全撲滅…日本伊勢神宮附近火災 商店街近全毀、周遭居民撤離

日本三重縣伊勢神宮附近的商店街昨天下午發生大規模火災，並殃及58棟房屋。伊勢市長今天表示，事發經過24小時之後，火勢尚未...

重新陷入工作狂文化？日相高市早苗執政之下 日本放寬加班限制

日本今天起放寬加班限制，意在刺激經濟成長，但也有人批評這項政策使日本重新陷入根深蒂固的工作狂文化。法新社指出，這項政策也...

泰國免簽新制15日上路！台灣旅客最長停留期限 將從60天縮至30天

泰國內政部8月31日在《皇家公報》刊登新公告，更新免簽證名單，將台灣在內的60個國家和地區遊客免簽停留期限從60天縮短至30天，新措施將於15日上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。