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重新陷入工作狂文化？日相高市早苗執政之下 日本放寬加班限制

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本今天起放寬加班限制，意在刺激經濟成長，但也有人批評這項政策使日本重新陷入根深蒂固的工作狂文化。法新社指出，這項政策也符合首相高市早苗對外營造出的形象。 法新社
日本今天起放寬加班限制，意在刺激經濟成長，但也有人批評這項政策使日本重新陷入根深蒂固的工作狂文化。法新社指出，這項政策也符合首相高市早苗對外營造出的形象。 法新社

日本今天起放寬加班限制，意在刺激經濟成長，但也有人批評這項政策使日本重新陷入根深蒂固的工作狂文化。法新社指出，這項政策也符合首相高市早苗對外營造出的形象。

法新社報導，日本部分產業缺工日益嚴重，希望工時規定更有彈性，對此，高市政府7月敲定成長戰略，並推出這項政策。

日本厚生勞動省（相當於衛福部）表示，約40%日本企業採用特定的勞資協議，依法每月最多可加班100小時。不過，當局過去仍建議這些企業，把每月加班時間控制在45小時以內，而這項指引形同與法規具有同等效力。

厚勞省的官員告訴法新社，當初立下的門檻「45小時以內」，是考量超過這個時間恐增加過勞死的風險。

根據今天生效的新規定，勞動基準監督署今後將不再向企業施壓，要求企業是否遵守每月45小時的加班上限。

由日本中小企業組成的日本商工會議所5月公布的調查顯示，當局向企業施壓遵守這項上限，讓約20%的日本中小企業受到「限制」，尤其是營造、運輸及旅宿等人手不足的產業。

然而，批評者表示，這項措施可謂違背日本近年來的努力。日本企業長久以來的文化之一為超長工時。不過，日本近年來逐步加強改善此事，尤其是大型廣告公司「電通」一名24歲新進員工2015年因過勞自殺。

日本最大的工會組織「日本勞動組合總聯合會」（日文為日本勞動組合總連合會，簡稱連合）發表聲明批評，「這是令人無法接受的轉變，背離並廢除要求企業縮短工時的政策。」

日本這項政策可能使員工的工時更長，而這也符合高市的形象。她去年10月當選自民黨總裁（黨主席）時，曾矢言「要工作、工作、工作、工作，再工作」。今年7月，她發文表示，上台後長時間每天只睡「0到3小時」。這篇貼文被廣泛嘲諷她在拿這件事說嘴，顯示自己有多麼投入工作。

厚勞省強調，日本政府仍會監督企業，確保企業採取措施保障員工福祉。不過這項政策調整並不適用於所有日本企業。

原本就沒有特別勞資協議的企業，依法仍須將每月加班時間控制在45小時以內；也有部分企業即使超過法定工時1分鐘都屬違法；法定工時通常為每天8小時、每週40小時。

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加班 日本 高市早苗 缺工 過勞

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