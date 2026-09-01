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隱瞞懷孕拍節目…日女模「吞咖啡因茶」自責落淚 網掀論戰急發聲

聯合新聞網／ 綜合報導
日本模特兒兼藝人藤田妮可日前在節目談起懷孕時的工作插曲。圖／取自藤田妮可X@0220nicole
日本模特兒兼藝人藤田妮可日前在節目談起懷孕時的工作插曲。圖／取自藤田妮可X@0220nicole

日本模特兒藝人藤田妮可（藤田ニコル）今年5月升格新手媽媽，日前她在節目談起懷孕時的工作插曲。藤田妮可表示，由於當時尚未公開懷孕，錄影期間突然遇到懲罰環節要喝含咖啡因的茶，礙於無法拒絕她只好喝了一口，但事後卻因擔心影響腹中胎兒，忍不住自責落淚。該番言論在網路上掀起兩極討論，事後藤田妮可也發文澄清，「沒有人做錯，是我自己的問題。」

28歲的藤田妮可2023年與演員稻葉友結婚，今年5月宣布生下第一胎。據日媒ENCOUNT報導，藤田妮可日前出演電視節目，並透過經紀人的問卷回覆，分享自己向大眾公布懷孕前，在工作上遇到的一段插曲。

經紀人在問卷透露，藤田妮可懷孕時會拒絕外景、有飲食環節、需要活動身體的節目等工作，由於當時尚未公開懷孕消息，所以推辭工作時總會需要找各種理由。某次錄影時，突然出現需要來賓飲用含咖啡因茶飲的環節，藤田妮可礙於無法拒絕，只好喝了一小口，經紀人見到這一幕，心中感到相當抱歉。

藤田妮可解釋，當時是懲罰遊戲要喝的茶，「那種情況下真的不可能拒絕，實在沒辦法」，但後面喝完她就哭了。藤田妮可回憶，喝完含咖啡因的茶後覺得非常不安，即便去問了醫生，醫生也答覆「如果只有1、2杯，應該沒關係」，但她的情緒仍相當低落。

或許是因為懷孕期間情緒較敏感，藤田妮可坦言，當下不是因為自己，而是覺得「自己沒有保護好孩子」才忍不住哭泣。她也在節目提到，「雖然事後想來也沒嚴重到這種程度，但那是第一次產生這樣的感情，也是讓我感覺到，自己真的成為母親了。」

消息曝光後在社群引發討論，部分網友好奇，為何藤田妮可不直接向工作人員表明懷孕，避免類似情況發生，「這有必要隱瞞嗎，完全搞不懂」、「自己要隱瞞懷孕，事後才裝被害者，真的莫名其妙」。另一派網友則力挺藤田妮可，認為孕婦真的會碰上許多難處，「這對孕婦而言真的非常不安啊」、「當然會忍不住掉淚啊，希望能有個可以早點公開懷孕的環境」。

體育日本報指出，藤田妮可節目中的發言在網路發酵，事後她也在X發文解釋，「沒有人做錯，是我自己的問題」。藤田妮可澄清，她只是想以個人經歷，抱著「那時期也發生過這樣的事」的心情與大家分享，完全沒有想指責任何人的意思，「如果因為我的說話方式，讓大家產生了那樣的解讀，真的很抱歉。」

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