快訊

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

冰川融化釀山區海嘯！尼泊爾外長點名3國家 應負氣候賠償責任

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國免簽新制15日上路！台灣旅客最長停留期限 將從60天縮至30天

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國普吉島卡塔海灘。資料照片。路透社
泰國普吉島卡塔海灘。資料照片。路透社

泰國內政部8月31日在《皇家公報》刊登新公告，更新免簽證名單，將台灣在內的60個國家和地區遊客免簽停留期限從60天縮短至30天，新措施將於15日上路。

泰國The Thaiger與《民族報》報導，新措施於7月14日獲內閣批准，終止2024年7月15日推出的特殊免簽安排。該措施原本允許符合資格、以觀光、工作或短期商務目的入境的訪客，免簽證停留最長60天。新公告同時廢止2019年3月4日及2022年6月21日發布、涉及30天觀光免簽措施的舊公告。

60個國家與地區中，亞洲共有19個國家與地區，包括台灣，歐洲則有35國；其餘為南非、加拿大、美國、澳洲、斐濟及紐西蘭。

根據新措施，來自上述60個國家和地區、持護照或獲承認護照替代證件的旅客，可為觀光目的免簽證入境，最長停留30天；持塞席爾及模里西斯護照或獲承認護照替代證件的旅客，則可享最長15天免簽待遇。

政府表示，這份名單是為反映當前情勢而更新，並考量國家安全、經濟及促進觀光等因素。與此同時，普吉島及蘇梅島此前均傳出外國遊客擾亂秩序的情況，泰國政府另確認，將撤銷滋事或行為不當外國遊客的旅遊簽證。

泰國 免簽 簽證 遊客 旅遊 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美航艦停靠泰國巴達雅前夕 警方加強掃蕩性觀光產業

台灣護照持有率是日本3倍！她嘆國人難擋特價機票：出國已是日常

晤習近平 普亭：願實現俄中免簽政策常態化

新聞中的公民與社會／美擴大簽證申請人審查 外國記者恐被要求公開社群帳號

相關新聞

20義大利客擠進拉麵店！落語家神救援助點餐 日網掀論戰：店員太可憐

根據日媒《NISHI SPO WEB》報導，日本單口相聲家桂竹千代日前在社群平台X發文，分享自己在東京淺草一間老字號拉麵店遇到的突發狀況。當時有約20人的義大利觀光客直接以義大利語點餐，讓年長的阿嬤店員頓時慌了手腳，完全無法點餐。

泰國免簽新制15日上路！台灣旅客最長停留期限 將從60天縮至30天

泰國內政部8月31日在《皇家公報》刊登新公告，更新免簽證名單，將台灣在內的60個國家和地區遊客免簽停留期限從60天縮短至30天，新措施將於15日上路。

常與AI對話恐機器化 憂危害社交能力

長期AI互動恐變得更像機器人！歐洲人工智慧研究指出，當民眾頻繁使用生成式工具或AI客服進行溝通時，傾向採用更簡短、指令化且缺乏情感的語言。專家警告，這種「適應機器」的交流模式，可能導致真實人際互動中逐漸失去同理心與情感表達能力。

年過80仍行醫… 日本最長壽人瑞「賀川奶奶」活到115歲

日本政府厚生勞動省31日宣布，日本國內最年長人瑞、奈良縣大和郡山市的老嫗賀川滋子已在本月27日過世，享嵩壽115歲。她生前即便年過80仍持續行醫，為地區醫療貢獻。隨著她辭世，日本最高齡長者的頭銜換人，目前是居住於京都市、114歲的岸本芙蓉。

日本食品巨頭喊安心安全 多位專家打臉：連世博點心都有管制色素

現代人為追求自己與家人的飲食健康，在超市選購食品時，通常會仔細詳閱成分標示，特意選擇標榜「天然無添加」或「無人工甜味劑」的安心商品。不過，在消費者對大品牌深信不疑的背後，檯面下的食品真相卻充滿強烈諷刺與落差。

憂收入與環境 日本35%年輕人不打算結婚

日本兒童家庭廳首度實施大規模調查，調查10萬名年輕人對結婚的想法，並在30日公布調查階段性數據，已知35%的未婚年輕人目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。