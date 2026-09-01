聽新聞
0:00 / 0:00
泰國免簽新制15日上路！台灣旅客最長停留期限 將從60天縮至30天
泰國內政部8月31日在《皇家公報》刊登新公告，更新免簽證名單，將台灣在內的60個國家和地區遊客免簽停留期限從60天縮短至30天，新措施將於15日上路。
泰國The Thaiger與《民族報》報導，新措施於7月14日獲內閣批准，終止2024年7月15日推出的特殊免簽安排。該措施原本允許符合資格、以觀光、工作或短期商務目的入境的訪客，免簽證停留最長60天。新公告同時廢止2019年3月4日及2022年6月21日發布、涉及30天觀光免簽措施的舊公告。
60個國家與地區中，亞洲共有19個國家與地區，包括台灣，歐洲則有35國；其餘為南非、加拿大、美國、澳洲、斐濟及紐西蘭。
根據新措施，來自上述60個國家和地區、持護照或獲承認護照替代證件的旅客，可為觀光目的免簽證入境，最長停留30天；持塞席爾及模里西斯護照或獲承認護照替代證件的旅客，則可享最長15天免簽待遇。
政府表示，這份名單是為反映當前情勢而更新，並考量國家安全、經濟及促進觀光等因素。與此同時，普吉島及蘇梅島此前均傳出外國遊客擾亂秩序的情況，泰國政府另確認，將撤銷滋事或行為不當外國遊客的旅遊簽證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。