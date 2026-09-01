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75歲日男月掏2千元疼孫、硬撐5年 一句「對不起沒法再給」惹怒女兒

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名75歲老翁每月固定給孫子零用錢，硬撐5年後，因晚年開銷增加決定喊停。圖／AI生成
日本一名75歲老翁每月固定給孫子零用錢，硬撐5年後，因晚年開銷增加決定喊停。圖／AI生成

「這個月開始，孫子的零用錢我可能沒辦法再給了。」75歲的山田徹（化名）向48歲女兒開口，沒想到隔天卻收到一連串帶著怒氣的LINE訊息。日本財經網站《資產形成 GOLD ONLINE》指出，山田5年前開始每月固定給孫子1萬日圓（約新台幣1,986元），原本只是小學入學祝賀，後來卻一路變成固定習慣。

山田的妻子已過世，他目前獨居，每月僅靠15萬日圓（約新台幣2.98萬元）年金生活，另有約880萬日圓（約新台幣174.7萬元）存款。雖然日常生活勉強能打平，但近年物價上漲，加上醫療及家電等突發支出，讓他開始擔心晚年資金。每月給孫子1萬日圓，一年就是12萬日圓（約新台幣2.38萬元），5年下來已累積60萬日圓（約新台幣11.9萬元）。

直到最近接連碰上換冰箱、看牙等支出，山田看著存款決定停發零用錢，並在電話最後向女兒說了一句「對不起」。沒想到隔天女兒卻傳訊質問：「為什麼要道歉？你以為我們是為了錢嗎？」更直言，比起拿不到1萬日圓，她更難過的是父親竟一直認為家人會因此責怪他。

女兒也表示，如果父親早就覺得負擔太重，應該直接說出來，而不是勉強自己多年。山田這才坦承，自己真正害怕的其實不是少給一筆錢，而是擔心「不再給零用錢後，和女兒、孫子的關係會不會改變」。

父女談開後，山田不再每月固定給錢，只在生日或過年等特殊日子包紅包，也開始主動告訴女兒自己的經濟狀況。女兒則依舊像以前一樣帶孩子回家看他，甚至父親偶爾包得太多，還會被她提醒「不要給太多」。山田這才明白，維繫一家人的從來不是每個月那1萬日圓，而是彼此願不願意把真正的難處說出口。

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