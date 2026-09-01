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孫女樂喊「今年也要去住」讓日本68歲嬤笑不出 開銷一攤女兒驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名68歲婦人每年迎接女兒一家返鄉過夜，不只得張羅6人份吃住，單次花費更逼近新台幣2萬元，讓她逐漸感到吃不消。圖／AI生成
日本一名68歲婦人每年迎接女兒一家返鄉過夜，不只得張羅6人份吃住，單次花費更逼近新台幣2萬元，讓她逐漸感到吃不消。圖／AI生成

阿嬤，今年盂蘭盆節我也要去妳家住！」聽到10歲孫女這句話，68歲的美智子（化名）卻一時說不出話。日媒《THE GOLD ONLINE》報導，美智子與69歲丈夫每月合計領約25萬日圓（約新台幣4.96萬元）年金，另有2,000萬日圓（約新台幣397萬元）存款，房貸也已繳清。

女兒一家4口每年都會返鄉過夜，原本只住2晚，後來逐漸拉長到4至5晚。去年一家人住了5晚，美智子不只要準備6人份餐點、整理寢具，外食與出遊也多由老夫妻買單，一次返鄉總花費逼近10萬日圓（約新台幣1.99萬元），每年結束後都讓她累得筋疲力盡。

隨著夫妻年紀漸長、身體也開始出現不適，今年女兒再次告知要住5天時，美智子第一次開口：「今年可以只住兩晚嗎？」女兒驚訝反問：「妳每年不是都很期待嗎？」她這才坦白，自己當然想見家人，但長時間準備餐點、寢具及負擔開銷，已愈來愈吃不消。女兒聽到一次返鄉竟可能花掉父母近10萬日圓（約新台幣1.99萬元），也直呼：「我不知道你們花了這麼多。」

最後一家人決定，今年改成只住3天2夜，食材與外食費也不再全由老夫妻負擔。美智子原本擔心孫子會失望，沒想到孩子很快接受，這才讓她意識到，或許過去一直是自己認為「每年都應該照以前的方式過」，才默默把所有壓力扛在身上。

女兒 阿嬤 年金

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