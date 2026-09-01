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第五屆聖保羅台灣電影展「醫者仁心」開啟跨界對話

中央社／ 聖保羅1日專電

由巴西台巴藝術文化交流協會（ATBICA）主辦，攜手聖保羅大學醫學院附屬醫院（HCFMUSP）及聖保羅文化中心（CCSP）共同舉辦的第五屆聖保羅台灣電影展「醫者仁心看世界」，於8月31日晚間在聖保羅大學醫學院大劇院隆重揭幕，並首映紀錄片「守護我們的星球」。

本屆影展獲得台灣文化部「光點計畫」、北美蔚藍人文堂、北美原聲之友會、駐聖保羅台北經濟文化辦事處及巴西台灣文化協會（ICBT）等多方支持，展現跨國文化交流的力量。

影展規劃「醫學影展（醫身）」與「愛這個世界影展（醫心）」兩大單元：前者聚焦疾病照護與醫療人文，選映「一首搖滾上月球」、BIG等片；後者則透過自然與音樂療癒心靈，呈現「男人與他的海」、「聽見歌再唱」、「Kulumaha回家吧！原聲」及齊柏林導演的「看見台灣」等經典作品。

開幕儀式上嘉賓雲集，巴拉圭、日本、摩爾多瓦等國駐聖保羅外交代表共襄盛舉。聖保羅大學醫學院生物倫理委員會主席林慶安醫師指出，生物倫理學不僅關懷患者，更延伸至地球環境；駐聖保羅辦事處處長朱怡靜表示，期盼透過電影深化台巴友誼；聖保羅醫學院長代表青木（Valeria Aoki）教授則感謝舒夢蘭導演帶來深刻作品，並強調藝術能豐富醫學視野。

映後座談由導演舒夢蘭與策展人謝如欣共同主持。舒夢蘭分享，團隊僅以3人規模與有限預算深入極地，曾親眼目睹北極熊因海冰融化飢餓而啃咬電線，這一幕震撼了她，促使她決心將極地危機搬上大銀幕。她強調，極地的微小氣候變化足以影響全球，無人能置身事外；當前世代必須立即採取行動，才能為下一代留下仍有北極熊與企鵝的美好地球。

謝如欣則表示，科學與藝術在此交會，電影不僅是影像敘事，更是跨文化的呼聲，提醒人類珍惜生命與自然。她強調，醫學的仁心與環境的守護其實是一體兩面，唯有同時關懷，才能真正療癒人心與地球。

座談現場氣氛熱烈，觀眾踴躍提問，從醫療倫理到環境保護，從個人責任到全球合作，皆引發深刻討論。

第五屆聖保羅台灣電影展將持續放映至9月10日，於聖保羅大學醫學院及聖保羅文化中心共選映10部精選影片，邀請巴西民眾與國際觀眾一同透過影像感受「醫者仁心」的力量，並以愛守護我們的地球。

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