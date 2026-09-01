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常與AI對話恐機器化 憂危害社交能力

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
當民眾頻繁使用生成式工具或AI客服進行溝通時，恐導致真實人際互動中逐漸失去同理心與情感表達能力。（Photo by Solen Feyissa on Unsplash under C.C License）
當民眾頻繁使用生成式工具或AI客服進行溝通時，恐導致真實人際互動中逐漸失去同理心與情感表達能力。（Photo by Solen Feyissa on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

長期AI互動恐變得更像機器人！歐洲人工智慧研究指出，當民眾頻繁使用生成式工具或AI客服進行溝通時，傾向採用更簡短、指令化且缺乏情感的語言。專家警告，這種「適應機器」的交流模式，可能導致真實人際互動中逐漸失去同理心與情感表達能力。

語言模式逐漸機器

ScienceAlert》報導，為了確保演算法能準確執行指令，生成式AI使用者往往會自動將語法簡化為關鍵字、省略禮貌用語，並排除微妙的情感語氣。如今，隨著AI深入日常生活，人類與系統互動的溝通方式正經歷劇烈改變。

事實上，這種行為被稱為「機械化適應」效應，意即人類正在主動調整自己的思維與用語，以貼合機器人的理解邏輯。研究人員指出，儘管這種簡化的溝通方式能提高指令輸入效率，但可能侵蝕人類獨有的語言豐富度與同理情懷。

客服互動改變行為

數位資訊世界》報導，研究團隊特別針對民眾與AI客服系統的互動過程進行調查，發現受試者在意識到對方是AI而非真實人類時，其語言風格會迅速轉換為低情感、高度效率導向的模式。這種改變不僅發生在文字溝通，甚至在語音對話中也會顯著減少社交性的客套與情緒起伏。

儘管企業導入AI客服能大幅降低營運成本，但專家提醒，這類高度簡化的互動習慣可能會無意識地轉移至日常生活中。因此，社會大眾應更加重視AI對人類社交心理與溝通習慣的長期潛在影響，避免危害真實人際關係。

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社交 溝通 演算法

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