馬來西亞跨境煙霾持續 空氣品質未見緩解

馬來西亞連日受跨境煙霾影響，空氣品質未見緩解。根據大馬空氣污染指數管理系統（APIMS），截至今天中午，有6個地區空污指數達「危險」，沒有任何地區處於「良好」狀態。

大馬共設68個監測站，其中6個地區達「危險」等級，3個地區為「非常不健康」，11個地區為「不健康」，其它48個地區為「中等」。

根據馬來西亞環境局（DOE）空氣污染指數管理系統，空污指數（API）0至50為「良好」、51至100為「中等」、101至200為「不健康」、201至300為「非常不健康」，超過300則列為「危險」。

馬來西亞環境局建議，空氣污染指數如超過200，學校、幼兒園及托兒所應立即關閉。環境局副總監阿祖里（Azuri Azizah Saedon）表示，相關機構應持續監測空污指數，如污染情況惡化，能立即採取行動。

根據大馬媒體報導，阿祖里指出，東協南部大部分地區天氣乾燥，導致加里曼丹和蘇門答臘出現大量熱點，火災產生的煙霧也跨越國界，飄向馬來西亞部分地區。

她說，西加里曼丹及中加里曼丹，以及汶萊和砂拉越西部、中部地區，都觀察到中度至濃密的跨境煙霾。

大馬「綠洲教育中心」（Kidoasis Children EducationCentre）園長鄧淑瑩（Ten Suh Yeen）接受中央社記者訪問表示，幼教機構也密切關注跨境煙霾情況，空污指數如超過100、達到「不健康」等級，將禁止學生到戶外上課，如有外出需要也須戴上口罩，並持續留意空氣品質變化。

她指出，幼童對空氣品質變化較為敏感，煙霾期間除調整戶外活動安排，教師也會特別注意學生是否出現咳嗽、呼吸不適等情況，並提醒家長留意孩子返家後的身體狀況；若有不適，應儘早就醫。

跨境煙霾近日也成為民眾關注話題。大馬昨天歡慶國慶日，大批民眾湧入布特拉加亞（Putrajaya）參與慶典，現場仍可見部分民眾戴著口罩。