日本調降狹窄道路速限 違者面臨吊扣駕照與罰金

日本為了避免行人被捲入交通事故，全國住宅區等部分狹窄街道，法定最高速限今天起更為嚴格，從原本的時速60公里降為30公里。違者將面臨吊扣駕照合併10萬日圓以下罰金。

日本放送協會（NHK）報導，日本1960年制定道路交通法以來，規定住宅區與商業區等道路狹窄的「生活道路」，若沒有速限標誌或標示的話，最高速限均為時速60公里。

東京都警視廳表示，日本全國交通事故的案例儘管趨於減少，不過以寬度未滿5.5公尺的「生活道路」所發生的交通事故比例，處於持平狀況。

另外，日本去年全國交通事故多達約28萬7000件，造成2500人左右死亡，降低行人與自行車騎士在「生活道路」捲入交通事故的風險，成為日本要緊的課題。日本中央考量這種狀況，修改道路交通法的政令，並在今天起施行新規定。

所謂的「生活道路」在日本一般道路的總長度約122萬公里的7成左右，也就是新速限適用的對象占了大半。其中許多道路是學生上學的路段，因此日本這次修改規定的目的，也是預防兒童、年長的行人、自行車騎士受害。

而即便符合「生活道路」的條件，但是若有標示告知最高速限為「時速40公里」的話，則是依照標誌速限。

然而，日本今起下調法定速限，並沒有設置新的標誌等公告，所以駕駛必須更為留意，依道路狀況注意車速。

由於日本並未明確定義「生活道路」，分辨道路是否為「生活道路」主要有3個重點。

其一，判斷道路是否設置指定速度的標誌或道路標誌，若沒有的話，就可能是最高速限下調的路段；其二，判斷有沒有中線或中央分隔帶，若沒有標示或中央線等，就是「生活道路」；其三，道路寬度未滿5.5公尺，相對狹窄的道路。

若駕駛不知道「生活道路」的最高速限已經下調為時速30公里，且在適用新規定的路段行駛速度達時速60公里的話，就會被視為違規，將面臨吊扣駕照合併10萬日圓（約新台幣2萬元）以下罰金等懲處。