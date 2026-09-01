雙年展爭議 光州市道歉稱尊重一中原則、台灣館為藝術表述

中國方面不滿光州雙年展恢復台灣館名稱，光州市發布聲明道歉，強調依據政府的外交政策，尊重「一個中國原則」，台灣館名稱是在藝術領域中，由參展藝術家自行決定的表述。

根據朝鮮日報，針對「第16屆光州雙年展」展覽籌備過程中引發的「台灣館（Taiwan Pavilion）」名稱爭議，在中國方面強烈反彈之下，全南光州統合特別市昨天最終發布聲明道歉，「對於雙年展Pavilion相關參與機構之間溝通不足而引發的爭議，我們深表歉意。」

光州市表示，依循政府的外交政策基調，尊重「一個中國」的立場並無改變；「台灣館」這一名稱只是在藝術領域中，交由參展藝術家自行決定的表述，並不意味著市政府與雙年展承認台灣是一個國家。市政府並表示，將徹底調查活動籌備過程中出現的運作問題，並採取適當措施。

報導提及，此次爭議是雙年展方面「反覆不定的行政處理」招來的結果。雙年展之前堅持使用「國立台灣美術館展館（NTMoFA Pavilion）」名稱，引發台灣文化部及韓國國內外藝術界的強烈反彈，光州市長閔炯培也曾表示，「反對政治、行政權力介入藝術領域。」

不過「台灣館」名稱恢復後，換成中國方面強烈反彈，中國駐韓大使戴兵27日拜會閔炯培後，就此事表達強烈遺憾。隔天，在河正雄美術館進行展覽籌備的中國館所屬藝術家及展務人員全面停止作品安裝，以實際行動表達抗議。

隨著事態逐漸失序，全南光州市最終發布道歉聲明，出面「安撫中國」。據報導，光州市已與中國大使館方面協商，決定以市政府發布道歉聲明的方式，暫時為這場爭議畫下句點。

光州雙年展相關人士表示，由於已批准更改為「台灣館」名稱，因此不會再採取其他措施。相關人士並指出，希望中國館能按照原定計畫進行籌備，讓展覽順利舉行。