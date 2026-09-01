波蘭無人機工廠大火 檢方朝恐怖主義方向展開調查

在美國麻州劍橋市的一間實驗室裡，科學家們正圍繞著各種儀器忙碌著。但除了傳統的實驗衣與手套，這裡的每一位科學家頭上都配戴著微型攝影機，還有另外三台攝影機正居高臨下地俯瞰著每一個器皿與動作。科學家們對著胸前的麥克風低聲呢喃，一邊操作一邊自我旁白；實驗室的另一端，一組技術團隊正緊盯著螢幕，反覆檢查剛錄製下來的實驗畫面。 這是一場針對「科學家肉體動作」的機器學習演練，推出這項技術的新創公司Transfyr正試圖解決一個科學界存在百年、卻始終沒人能跨越的終極挑戰：究竟是什麼看不見的因素，決定有些科學實驗成功，有些失敗？

2026-09-01 11:00