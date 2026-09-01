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波蘭無人機工廠大火 檢方朝恐怖主義方向展開調查

中央社／ 華沙31日綜合外電報導

波蘭中部一間無人機工廠發生火災，波蘭檢方今天宣布，此案是遭人蓄意縱火，目前已朝「恐怖主義」方向展開調查。

法新社報導，檢方聲明指出，這起發生在波蘭中部城市斯卡日斯科-卡緬納（Skarżysko-Kamienna）WB電子公司（WB Electronics）工廠的火警，是遭人蓄意縱火。

當局尚未公布犯罪嫌疑人身分，不過波蘭身為鄰國烏克蘭的重要盟友，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，已多次指控俄方企圖進行破壞行動。

消防人員今天清晨耗時2小時才控制住火勢，波蘭國內安全局（ABW）已會同警方展開調查。

檢方聲明指出，這起調查是針對「外國情報機構針對波蘭的行動，以及使用含易燃物裝置在WB電子公司廠區內蓄意縱火的恐怖主義犯行」。

多個東歐國家先前都曾表示，他們已成為間諜活動與破壞行動的目標，並指控這是俄羅斯所發動「混合戰」的一環。

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