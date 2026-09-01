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日本食品巨頭喊安心安全 多位專家打臉：連世博點心都有管制色素

聯合新聞網／ 綜合報導
專家批評企業為賣相與成本大量使用高風險添加物，連大阪關西世博吉祥物「脈脈」周邊點心也不例外。 美聯社
專家批評企業為賣相與成本大量使用高風險添加物，連大阪關西世博吉祥物「脈脈」周邊點心也不例外。 美聯社

不少現代人為追求自己與家人的飲食健康，在超市選購食品時，通常會仔細詳閱成分標示，特意選擇標榜「天然無添加」或「無人工甜味劑」的安心商品。不過，在消費者對大品牌深信不疑的背後，檯面下的食品真相卻充滿強烈諷刺與落差。

據日媒「每日新潮」報導，山崎麵包、日本火腿、日清食品等巨頭近年高舉「ESG」與「安心安全」的口號，但醫學博士大西睦子等專家痛批，企業為賣相與成本仍大量使用高風險添加物。最明顯的例子即是大阪關西世博吉祥物「脈脈」周邊點心，都普遍添加「紅色102號」與「藍色1號」等色素。專家中戶川貢指出，美國已逐步淘汰8種石油色素，歐盟更強制標示警語，其依據源自《刺胳針》（The Lancet）刊登的研究，證實合成色素會造成孩童過動與注意力不集中，日本食品法規卻嚴重落後。

加工肉品為求賣相添加的保色劑問題同樣嚴重。藥學博士中村幹雄警告，火腿與培根常用的「亞硝酸鈉」易生成「亞硝胺」，早在2012年就被國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物。專家安部司直言，這純粹是為產品視覺表現與追求利潤，讓消費者承擔健康風險，實屬本末倒置。

此外，主打零卡的「人工甜味劑」更是隱形地雷。世衛組織已於2023年示警，不建議用於控制體重。美國「佛萊明罕心臟研究」指出，每天飲用者腦中風與失智風險激增近3倍。《Cell》期刊論文亦證實會惡化餐後血糖並刺激大腦，造成上癮。面對質疑，大廠往往僅以「符合國家標準」規避責任，讓注重健康的消費者在不知不覺中吃下潛在風險。

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