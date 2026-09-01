20義大利客擠進拉麵店！落語家神救援助點餐 日網掀論戰：店員太可憐

根據日媒「NISHI SPO WEB」報導，日本單口相聲家桂竹千代日前在社群平台X發文，分享自己在東京淺草一間老字號拉麵店遇到的突發狀況。當時有約20位義大利觀光客直接以義大利語點餐，讓年長的阿嬤店員頓時慌了手腳，完全無法聽懂。

因現場沒有其他客人，桂竹千代見狀挺身而出，靠手機翻譯軟體協助全員順利點餐，任務完成後全場拍手喝采。遊客隨後不僅連聲道謝、熱情請他吃麵，雙方還合照並互加好友，讓他幽默發文表示：「這就是令和時代的國際交流。拉麵雖然涼了，心卻是暖的。」

不過，這段拉麵老店的插曲，意外掀起日本社會大眾對外國觀光客基本禮儀與當地店家服務現況的兩極論戰。部分網友嚴正質疑「這真的能當作美談嗎？」，批評現場的義大利籍年輕觀光客，平常應該都有使用翻譯軟體，但當時竟無人主動開啟手機翻譯嘗試溝通，任由店員陷入無助窘境，「店員阿嬤也太可憐！」、「這間店應該要規定會講日文的才能進去！」，認為本質上純屬給店家添麻煩。

不少網友也進一步建議，旅行社與入管局應主動加強宣導並教導外國旅客善用手機翻譯功能。

然而讚賞派網友則熱烈回應，紛紛盛讚他展現了江戶人的瀟灑與熱心，「這才是日本人原本該有的模樣」，更有人留言力挺，提醒他別理會那些愛說教的排外魔人。