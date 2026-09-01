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頭遭重擊…日和菓子名店8旬老闆身亡、妻重傷 兒見報紙堆積才察覺異狀
綜合日媒報導，山口縣美禰市日前發生一起駭人血案。當地知名和菓子老店「齊藤製菓」的80歲老闆齊藤一正，被發現倒臥在店面兼住宅的2樓，頭部遭鈍器重擊，失血過多、休克身亡；同住的70多歲妻子亦頭部骨折重傷，緊急送醫搶救。全案因住在附近的兒子看到門口信箱堆積多日報紙，直覺有異，進屋查看才發現這起悲劇。
這間深受當地人喜愛的老店通常全年無休，其招牌名產「宇一饅頭」由死者祖父於昭和初期創立，以當地特有景觀的石灰岩為造型，外觀樸實卻香甜可口，不僅是美禰市的代表性銘菓，在休息站也是極具人氣的伴手禮。
案發前後，周邊鄰居已感覺到種種反常跡象。與齊藤夫婦相識40年的鄰居表示，老闆平時性格溫和沉穩，案發當天（28日）經過時，赫然發現平時天天營業的店家竟反常地將窗簾全數緊閉。此外，高速公路休息站的和菓子攤位負責人也透露，老闆在案發前10天時（18日）曾前來補貨，因適逢暑假很快便被搶購一空，以往老闆「總會在賣光前來店裡補貨」，這次商品全數售完卻遲遲未見老闆身影，令人深感怪異。
警方勘驗指出，現場大門未上鎖，門窗毫無破壞撬痕，且店內現金未遭竊。由於死者生前未傳出人際糾紛，警方已出動百名警力，朝第三方犯案或匿名流動型犯罪集團涉案的方向全力深入偵辦。
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