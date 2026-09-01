TikTok互動機制成詐騙溫床 越南嚴打黑道網紅犯罪亂象

越南8月接連對多位百萬「黑道網紅」展開起訴與逮捕，這些網紅利用TikTok平台散播暴力炫富等毒性內容吸粉，並透過直播帶貨販售假貨、非法牟利。政府不僅要修補電商監管漏洞，更嚴懲濫用演算法進行組織犯罪的網路亂象。

根據越通社，越南擁有約7000萬TikTok用戶，為東南亞第2大使用國，僅次印尼。除了社交娛樂外，也成為直播與購物平台。

然而這也衍生出不少問題，成為藏污納垢之處。近年來越南政府開鍘，嚴厲打擊網路詐騙、走私、逃漏稅、販賣膺品等組織犯罪，「黑道網紅」（Giang hồmạng）受到關注。

越南青年報（Tuổi Trẻ）19日標題「越南最熱門的TikTok網紅都成了稅務局的通緝犯」的分析指出，「黑道網紅」是一種奇特的文化現象。

他們通常滿身刺青，喜歡在影片中展示大量現金、名車或武器，透過直播幫人「喬事情」、互相約架、嗆聲，或發表充滿江湖義氣的言論，炫耀著有如亡命之徒的生活。

越南網（VietNamNet）指出，由於中國字節跳動旗下TikTok平台的特殊機制，如影片回覆評論功能或直播連線等，讓TikTok近年來逐漸成為黑道網紅最核心的宣傳與吸粉陣地。

他們不僅犯罪，還製作涉及暴力、粗口或炫富的內容，他們發布關於黑幫兄弟情誼的短片，甚至在公然約架，行為遊走在法律邊緣，但滿足部分年輕人獵奇心理，往往能吸引數百萬粉絲。最重要的是，透過TikTok Shop「直播帶貨」，這些網路流氓的流量能直接變現。

近來越南政府注意到TikTok上隱匿的犯罪問題，啟動打擊行動。在TikTok有上百萬粉絲的「富黎」（Phú Lê）在平台上販售香水、化妝品及保健品，打造公益形象。8月18日，他和妻子遭河內公安局因涉嫌逃漏稅、會計違法及開立假發票正式起訴。

另一位常與他搭檔的網紅Hai Sapa在TikTok擁有逾500萬粉絲，他也因在平台上販賣標誌不實商品而遭捕。

英國廣播公司（BBC）越南版30日報導，網路名為「香老師」的阮氏香（Nguyen Thi Huong），及網名為「杭黎三玉玲」的黎氏清姮（Lê Thị ThanhHằng），也因涉嫌在TikTok直播以不實資訊銷售商品，遭越南警方調查。

BBC指出，滿身刺青的爭議頂流「歡花紅」（HuấnHoa Hồng）同樣被起訴。他早期深耕Facebook，設立網路江湖大哥形象，常在直播中高調展示大量現金、豪車，發表江湖道義言論，吸引了大量年輕粉絲。

他近年轉戰TikTok，在平台上擁有近600萬粉絲，利用平台變現能力，直播吸金，近日則因涉嫌逃漏稅與以募集慈善捐款為名牟取巨額利益被調查，可能面臨牢獄之災。

自去年起，越南開始針對直播經濟上的詐欺行為進行一系列逮捕，青年報26日一篇文章指出，逮捕行動揭露了越南電子商務市場目前管理和監管的重大漏洞。

這些網紅的共同模式都是利用影響力在平台銷售未經監管的商品，從香水、保養品、化妝品、食品等數不勝數，再透過複雜的企業網絡隱瞞收入。

越南政府已意識到TikTok帶來犯罪問題，越南資訊和通訊部（MIC）2023年就對TikTok進行跨部會調查與示警，直指TikTok存在重大漏洞，如演算法強制推波助瀾「毒性內容」與搏版面的「網紅挑戰」。此外，TikTok在直播送禮等機制中抽成高達70%，卻未能阻止假冒偽劣商品在TikTok Shop上流通，也被咎責。

越南公安部網路安全局2024年進行了一波打擊，盼斬斷網路黑幫利用 TikTok演算法非法牟利、逃漏稅的扭曲產業鏈。今年年初，越南公安部公告，由於詐騙氾濫，TikTok被要求配合官方啟動網路反詐騙運動。

越南國家競爭委員會（VCC）同時因違反越南消費者保護法向TikTok開罰8.8億越南盾（約新台幣107萬元），具體違規事項包括未提供用戶拒絕將個資用於廣告的機制、標準合約中的不平等霸王條款、未針對兒童與老人等弱勢消費者建立完善的投訴機制。

對此裁決，TikTok越南負責人回覆，公司已開始根據監管機構的建議進行調整。