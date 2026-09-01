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日均18起民眾闖鐵軌影響準點率 德鐵擬放寬停駛規則

中央社／ 柏林31日專電

德國平均每天發生18起民眾闖鐵軌，導致列車停駛與誤點事件。德媒報導，德國鐵路公司正調整相關規定，未來成年人闖入鐵軌區但沒有立即危險，列車不必停駛，得改以時速40至50公里慢速通過。

德鐵近年因誤點率居高不下飽受批評，今年上半年長途列車準點率僅58.7%，且取消班次不納入準點率統計。為減少誤點，根據南德日報（SZ）消息，德鐵正研擬調整民眾闖入鐵軌時的列車行駛規則。

根據統計，2025年全德共發生6650起因「軌道有人」造成的營運受限事件，雖較2024年的7265起減少，平均每天仍達18起。

德鐵發言人說明，民眾對鐵軌危險的警覺性不足、擅闖禁區的顧忌降低，加上部分民眾為自拍等社群媒體潮流冒險闖入鐵軌區域，都是相關事件頻傳原因。

依據德鐵現行規範，一旦有人闖入鐵軌區域，列車視情況減速或停駛，部分路段也可能封閉，直到確認安全後才能恢復通車。在列車往來密集的主要幹線上，一起突發事件就可能造成列車壅塞及連鎖誤點。

報導指出，負責德鐵基礎設施的德鐵子公司InfraGO執行長納格爾（Philipp Nagl）因此主張，未來若闖入鐵軌區域的是成年人，且沒有立即危險，應允許列車以時速40或50公里繼續行駛。

不過，新規不適用於兒童。依現行規定，一旦發現兒童闖入鐵軌，列車須立即停駛並封閉相關路段，直到確認安全後才能恢復通車。

德國鐵路倡議組織「鐵路聯盟」（Allianz proSchiene）執行長弗雷格（Dirk Flege）也認為，目前「全面停駛」的決定過於頻繁，部分駕駛出於安全考量採取最謹慎措施，即使現場可能已無立即危險，仍選擇停駛。

德國聯邦交通部對調整方向也持開放態度，表示在安全及條件允許下，應改善現有規定及程序，但強調不能因此犧牲人身安全。

報導也指出，即使放寬「軌道有人」的停駛規定，對德鐵準點率改善可能仍有限，德鐵誤點的主要原因仍是德國鐵路基礎設施老舊及大規模施工工程。

德國 班次

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