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瑞士舞會槍擊案逮捕1涉嫌策畫男子 凶手仍在逃
瑞士北部阿爾高邦首府阿勞（Aarau）昨天在年度銳舞派對上發生槍擊案，造成1人死亡5人受傷，凶手仍在逃。警方表示，1名有幕後策畫「強烈嫌疑」的43歲瑞士男子今天被捕。
法新社報導，這起事件是昨天凌晨發生在當地1座賽馬場，根據阿爾高邦（Aargau）警方今天聲明，當時派對已近尾聲，參加者正準備返家，此時有人朝「一群人」開了數槍，造成1名22歲義大利女性當場死亡，傷者則為4名瑞士男性和1名德國女性。
事發後國際展開凶手追緝行動。阿爾高邦警方今天表示，這起事件的確切經過、背景及可能動機仍在調查中，「現階段認為涉案者應為單獨犯案」。
不過警方同時宣布：「今天接近凌晨1時，1名43歲瑞士男子被捕，其後因強烈犯罪嫌疑遭到拘留。」警方預定9月2日召開記者會。
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