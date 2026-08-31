德國史上第2炎熱夏天 分析：人為氣候變遷致極端熱浪

德國氣象局最新統計顯示，2026年夏季是德國有完整氣象紀錄以來最炎熱的夏季之一，6月底熱浪更創下前所未見極端程度，並指出若無人為氣候變遷，這種規模的熱浪不可能發生。

德國氣象局（DWD）今天公布夏季初步統計指出，德國正歷經1881年有紀錄以來第2炎熱夏天，全國夏季平均氣溫達攝氏19.6度，6月底一處氣象站更測得攝氏41.8度，刷新全國高溫紀錄。

德國氣象局針對6月底熱浪進行氣候歸因研究，比較現今受到人為暖化影響的氣候，與假設沒有人為氣候變遷的氣候條件，估算極端天氣事件發生的機率及強度。

結果顯示，6月18日至28日這波熱浪在持續時間、影響範圍及強度上都沒有歷史先例；如果沒有人為氣候變遷，這種規模的熱浪在統計上不可能發生。

今年夏季異常之處是極端高溫頻繁出現，全德平均約22天最高氣溫達攝氏30度以上，另有約5天超過35度。

除了高溫，今年德國夏季也異常乾燥，全國降雨量僅達長期平均約72%，西部及西南部尤其明顯；日照時數則約779小時，是1951年開始有日照時數統計以來前5日照時長。

今夏熱浪與乾旱不僅導致德國主要河川萊茵河、多瑙河水位不足，影響德國內河運輸與經濟，也對自然環境與居民健康造成衝擊。

德國西部許特根森林（Hürtgenwald）於8月發生大型森林火災，延燒約一週，約400公頃森林受損，該邦政府指出，這是當地數十年來規模最大的森林火災。

柏林羅伯特．科赫醫學研究所（RKI）統計，今年4月6日至8月16日期間，全德約有1萬5800人死於高溫，其中約9600人死亡與6月底極端熱浪有關，8月前2週高溫則造成另外約4000人死亡。

總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前公開表示，德國須從2026年「酷暑之夏」汲取教訓，在持續推動氣候保護的同時，也必須讓國家更能適應氣候變遷帶來的影響。

梅爾茨並承諾，聯邦政府將檢討現有氣候調適及高溫防護計畫，加強政府各部門相關政策協調並降低行政障礙；同時研擬具體措施，強化森林火災及健康風險預防，以及更積極因應高溫對交通、農業及林業造成的影響。