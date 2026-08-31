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民主剛果伊波拉病例逾6000人 近半確診者病逝
剛果民主共和國政府今天公布的資料顯示，當地伊波拉病毒確診病例已超過6000例，其中2911人病逝。
路透社報導，這波疫情已成為中非國家剛果民主共和國（民主剛果）史上最大規模的伊波拉（Ebola）疫情，超越2018年至2020年的上一波最嚴重疫情。
本次疫情是由邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyovirus disease, BVD）引發，目前尚無獲核准的疫苗或治療方法。
民主剛果通訊部在社群平台X表示，確診病例增至6041例，其中2911人病逝。
通訊部補充，防疫團隊目前正在6個受到疫情影響的省分工作，並特別關注伊圖里省（Ituri）、北基伍省（North Kivu）、上韋萊省（Haut-Uele）等地。
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