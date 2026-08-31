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數位足跡留個資！德記者揭陸數位監控採訪困境 恐形成寒蟬效應

中央社／ 柏林31日專電
旅遊住飯店示意圖。圖／AI生成
旅遊住飯店示意圖。圖／AI生成

中國數位應用服務發達，帶來生活便利的同時，也讓駐中國外國記者留下難以避免的數位足跡。南德日報記者指出，當局藉此掌握記者採訪行蹤，受訪者有時也遭追查施壓，形成寒蟬效應，增加採訪工作困難。

南德日報（SZ）駐中國記者薩海（Lea Sahay）及朔伊（Gregor Scheu）日前在Podcast節目「中國與我們」中以「中國如何監控」為題，從第一線經驗談數位監控如何影響外國記者採訪工作。

兩人形容，中國日常生活高度數位化，從叫車、搭地鐵、付款、訂餐到購買機票及預訂飯店，幾乎都可透過手機完成。朔伊說，自己在北京幾乎不帶現金，「沒有手機，我大概在北京連10步都走不了」。

然而，兩人指出，數位化本身並非中國獨有，關鍵在於企業蒐集的大量使用者資料，國家也能取得。對受當局關注的外國記者而言，原本便利生活的數位系統，也可能成為掌握採訪行蹤的工具。

● 數位足跡難消除　官方掌握採訪行程

朔伊表示，外國記者出差必須購買機票、預訂飯店及叫車，相關系統讓當局得以掌握記者去了哪裡、正在做什麼。交通、住宿等服務高度依賴數位平台，記者幾乎無法避免留下數位足跡。

他以武漢為例指出，疫情期間及其後一段時間，當地因被西方視為COVID-19疫情起源地而高度敏感，「當時外國記者入住旅館後，幾乎可以開始倒數，看看警方多久會出現」。

● 政治紅線難預測　地方政府也可能介入

薩海補充，警方不一定在記者出發前阻止採訪，外國記者往往可以正常抵達目的地，地方安全部門隨後才決定是否介入，包括跟蹤記者、向載送記者的司機施壓，或要求記者立即離開。

朔伊表示，有時採訪主題看似敏感，記者卻完全感受不到警方存在；另一些題目表面上與政治無關，卻可能讓記者寸步難行，能否完成報導有時就像「碰運氣」。

除了新疆、西藏、台灣等全國層級的傳統政治紅線，地方政府也可能因自身利益阻撓採訪。薩海舉例，外國記者若調查地方污染問題，地方官員可能擔心事件被北京中央政府知道，進而介入採訪。

朔伊指出，紅線本身也並非固定，「昨天還可以的玩笑，明天可能就不行」，沒有人確切知道界線在哪裡，而這種不確定性本身就具有威嚇效果。

● 受訪者遭追查施壓　採訪形成寒蟬效應

數位監控也影響與外國記者接觸的中國民眾。薩海表示，安全機關可能在採訪後追查記者去過哪裡、和誰交談，再找相關人士談話或施壓，記者時常會在事後收到受訪者希望不要刊出採訪內容的請求。

薩海觀察，長期下來，「與外國記者交談可能帶來麻煩」的訊號已經傳遞出去，民眾面對外媒採訪更加謹慎，有時直接拒絕，即使自己也不知道接受訪問究竟會帶來什麼具體後果。

節目最後指出，中國數位監控經驗帶給德國及歐洲的啟示，是在發展新科技的同時，如何避免資料遭到濫用；當企業與國家取得資料的界線高度模糊時，可能造成何種影響，外國記者在中國的採訪困境就是一個值得警惕的例子。

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