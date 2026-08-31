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慘死南韓遭分屍…陸女留學生「遺體殘骸找到了」 兇手身份本周將公開

香港01／ 撰文／羅保熙
韓國慶尚北道慶山市日前發生震驚國際的中國女留學生文文（化名）分屍案。示意圖。路透
韓國慶尚北道慶山市日前發生震驚國際的中國女留學生文文（化名）分屍案。示意圖。路透

南韓慶尚北道慶山市日前發生震驚國際的中國女留學生文文（化名）分屍案。慶山警察署8月30日表示，警方根據疑犯的供詞搜索棄屍地點後，已尋獲受害者部分遺體殘骸。不過，由於疑犯棄屍範圍極廣，警方坦言在案件移交檢方前恐難以找回所有受害者遺體。

當地警方稱，上周六前往31歲中國籍嫌犯鄭男供述的棄屍現場進行搜查，成功辨識並尋獲部分受害者文文的遺體殘骸。警方指，疑犯在調查期間對遺體拋棄位置提供了相對配合的供詞，目前正全面分析其車輛的GPS定位數據，以還原其犯案前後的行蹤軌跡。

警方目前正針對扣押物品、嫌犯供述與遺體尋獲狀況進行最終核實，預計最快將於本周將鄭男移送檢察機關，確切移送日期仍有待進一步的評估。至於疑犯的具體陳述細節與確切犯案動機，警方表示目前仍無法對外透露。

據韓聯社報道，嫌犯鄭某的個人資訊或最快於本周對外公開。但若鄭某提出異議，還須設5天暫緩期，因此實際公開可能延後。

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文章授權轉載自《香港01》

南韓 留學生 遺體 棄屍 分屍案

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