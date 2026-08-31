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影／險撞頂棚！南非球賽2飛機低空飛越體育場 穿過煙火柱畫面曝網驚恐

香港01／ 撰文／張涵
南非開普敦一場橄欖球賽8月29日（周六）進行開賽前，兩架南非空聯航空（Airlink）客機在賽場上空進行超低空飛行表演。圖／ 截自X@Osinttechnical
南非開普敦一場橄欖球賽8月29日（周六）進行開賽前，兩架南非空聯航空（Airlink）客機在賽場上空進行超低空飛行表演。圖／ 截自X@Osinttechnical

南非開普敦一場橄欖球賽8月29日（周六）進行開賽前，兩架南非空聯航空（Airlink）客機在賽場上空進行超低空飛行表演，以極近距離從體育場頂部飛過，有關影片上傳至社群平台後引發網友驚恐回應，有外媒報導，此舉實際上是當地橄欖球賽前的一項傳統表演。

一段攝於體育場頂部的影片顯示，兩架飛機先後從體育場頂棚上方超低空飛過，第二架飛機飛過時頂棚燃起彩色煙花，飛機幾乎是從煙花柱之間穿過。

社群平台X上有網友寫道：「看起來飛機差點撞到開普敦體育場的頂部了。」另一位用戶則指，「這兩架飛機都飛得太低了，尤其是領頭的那架，我懷疑體育場的煙火表演不在計劃之內，也不在演出安排之內。」

《紐約郵報》（New York Post）報導就指，低空飛行是南非體育賽事中由來已久的傳統，南非國家電視台當日亦對低空飛行表演進行了直播，兩架飛機機身更配合進行的比賽主題被塗成全綠色。

報導指，該賽前傳統可以追溯到1995年橄欖球世界盃決賽，當時一架南非航空公司的波音747飛機，在南​​非隊與紐西蘭隊的比賽開始前飛越約翰尼斯堡的埃利斯公園體育場。

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文章授權轉載自《香港01》

南非 飛機 煙火 橄欖球

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