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影／險撞頂棚！南非球賽2飛機低空飛越體育場 穿過煙火柱畫面曝網驚恐
南非開普敦一場橄欖球賽8月29日（周六）進行開賽前，兩架南非空聯航空（Airlink）客機在賽場上空進行超低空飛行表演，以極近距離從體育場頂部飛過，有關影片上傳至社群平台後引發網友驚恐回應，有外媒報導，此舉實際上是當地橄欖球賽前的一項傳統表演。
一段攝於體育場頂部的影片顯示，兩架飛機先後從體育場頂棚上方超低空飛過，第二架飛機飛過時頂棚燃起彩色煙花，飛機幾乎是從煙花柱之間穿過。
社群平台X上有網友寫道：「看起來飛機差點撞到開普敦體育場的頂部了。」另一位用戶則指，「這兩架飛機都飛得太低了，尤其是領頭的那架，我懷疑體育場的煙火表演不在計劃之內，也不在演出安排之內。」
《紐約郵報》（New York Post）報導就指，低空飛行是南非體育賽事中由來已久的傳統，南非國家電視台當日亦對低空飛行表演進行了直播，兩架飛機機身更配合進行的比賽主題被塗成全綠色。
報導指，該賽前傳統可以追溯到1995年橄欖球世界盃決賽，當時一架南非航空公司的波音747飛機，在南非隊與紐西蘭隊的比賽開始前飛越約翰尼斯堡的埃利斯公園體育場。
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文章授權轉載自《香港01》
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